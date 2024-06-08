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Alan Wake 2 27.10.2023
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
8.2 2 282 оценки

Мистический трейлер первого сюжетного дополнения для Alan Wake 2, которое выйдет уже сегодня

Gutsz
Новости

На Summer Game Fest 2024 студия Remedy Entertainment официально анонсировала новое дополнение The Night Springs для своей психологической хоррор-игры Alan Wake 2. Разработчики подтвердили раннюю утечку: сюжетное расширение будет связано с культовой телепрограммой из мира игры. Сюрпризом стала дата выхода дополнения — сегодня, 8 июня.

The Night Springs принесёт ещё больше тайн и ужаса в уже мрачную историю. Дополнение будет тесно связано с одноимённой телепрограммой, известной фанатам хоррор-серии. Игрокам предстоит погрузиться в серии эпизодов, которые раскроют новые аспекты сюжета и помогут пролить свет на мистические события, происходящие в мире Alan Wake. Будет доступно три эпизода с разными главными героями: Роуз, шерифом Тимом Бейкером и главной героиней из Control. По словам разработчиков, игрокам предложат управлять "альтернативными" версиями этих персонажей.

Alan Wake 2: The Night Springs станет доступно для игры на ПК и консолях уже сегодня — 8 июня. Вместе с этим игра получит бесплатное обновление с фоторежимом. Во время презентации авторы хоррора сообщили, что второе дополнение выйдет уже этой осенью, а также до конца года будет выпущено физическое издание проекта. Его содержимое можно увидешь выше.

5
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Magistros

Сэм, дружище, я же не сдамся. Ты выпустишь её в Стиме, выпустишь.

2
ГАЗ-М20

Прошел Сontrol буквально пару месяцев назад, будет прикольно снова сыграть за Джесси, но уже в декорациях Алана Уэйка 2. Судя по трейлеру, самое фановое прохождение будет за официантку.

-2
tvorog8088

Нормально, качнём.

-3