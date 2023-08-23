Мрачный Нью-Йорк в духе фильма "Таксист" и связь Control: Сэм Лейк раскрывает подробности Alan Wake 2

На церемонии открытия Gamescom 2023 студия Remedy Entertainment презентовала мрачный трейлер Alan Wake 2 с живыми актерами и кадрами игрового процесса. Свежий ролик практически ничего не говорит о сюжете и мире долгожданного сиквела, поэтому некоторые детали решил поделиться лично геймдизайнер проекта Сэм Лейк. В разговоре с журналистами он рассказал о связях Alan Wake 2 с Control и других деталях проекта.
Свежий трейлер Alan Wake 2 открывает довольно мрачный взгляд на затопленные улицы Нью-Йорка. По словам Сэма Лейка, здесь игрокам показали взгляд на кошмарное измерение, где заперт главный герой игры. Поскольку им выступает знаменитый писатель Алан Уэйк, там его преследуют личные истории из прошлого, а также написанные им сюжеты. Например, в ролике можно заметить вывеску "Night Springs", которая отсылает к шоу-антологии из первой части, для которого главный герой писал сценарий.
Для создания атмосферы темного города разработчики из Remedy вдохновлялись разными классическими фильмами. На мрачную версию Нью-Йорка больше всего повлиял фильм Мартина Скорсезе "Таксист" 1976 года.
Это очень знаковое, криминальное ощущение опасного и страшного Нью-Йорка - все поверхности испещрены граффити, на улицах много мусора, всегда ночь, всегда идет дождь
— говорит Сэм Лейк.
Что касается связи Alan Wake 2 с Control, геймдизайнер подтвердил их общую вселенную. В новой игре будет несколько связующих элементов, как визуальных, так и сюжетных. Например, в Alan Wake 2 можно будет встретить Мистера Дверь и этот персонаж будет тот же персонаж из Control. Сэм Лейк также отмечает, что, несмотря на связь с Control, по своей сути это все еще продолжение Alan Wake, и вам не обязательно играть в Control, чтобы что-либо понять. Тем не менее поклонникам мира игр будет дана важная информация для построения новых теорий.
Alan Wake 2 выйдет 27 октября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.
О связи Control и Alan Wake говорилось еще в дополнении к самой Control, но не суть. Остается надеяться, что проект выйдет достаточно мрачным и атмосферным, возможно даже, в некотором роде, пугающим. Но как всегда ждем и надеемся. Удачи им при разработке.
Нуарчик, это хорошо.