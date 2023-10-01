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об игре
Alan Wake 2 27.10.2023
8.4 554 оценки

Музыка Alan Wake 2 была выведена на "новый уровень"

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Procy_on
Новости

Хотя о музыке в играх говорят не так много, как хотелось бы, Remedy намерена изменить эту ситуацию с Alan Wake 2, ведь в грядущей игре, по словам разработчиков, с музыкой и звуком проделана "крутая" работа.


Директор игры Кайл Роули рассказал о том, как они использовали музыкальные эпизоды в Alan Wake 1, но в Alan Wake 2 они вывели это на "новый уровень".

Я думаю, что во всех играх Remedy музыка играет важную роль. В Alan Wake 1 у нас у нас были финальные эпизоды, где использовалась лицензионная музыка. То же самое можно сказать и о Quantum Break. Очевидно, что в Control у нас был лабиринт с пепельницей, и мы старались использовать музыку интересным образом, не ограничиваясь только ею. Мы стараемся вызвать эмоциональный отклик, и это определенно относится к Alan Wake 2. Мы не слишком много говорим о том, что мы приготовили для игроков в этой игре в плане музыки, но есть кое-что интересное. Я бы сказал, что мы вышли на новый уровень.


Alan Wake 2 выйдет на PS5, Xbox Series X|S и ПК 27 октября.
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Комментарии: 6
Ваш комментарий
СнопакДоминатор

Главное что бы рэпа вонючего не добавили.

13
NarkoSky

Согласен!

0
SSStylish

Точно не будет. Не тот формат музыки для такой игры. Тем более делают финны, а они очень уважают рок во всех его проявлениях.

1
Shifter26

Опять музыкой хвастаются..... Лучше бы похвастались тем как они прорабатывают сюжет и его подачу.

1
Кей Овальд

Ну, они умеют в музыку и зовут отличных музыкантов.

0
AndralStormborn

И что, будет крипота еще страшнее Контрола?

0