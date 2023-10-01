Музыка Alan Wake 2 была выведена на "новый уровень"

Хотя о музыке в играх говорят не так много, как хотелось бы, Remedy намерена изменить эту ситуацию с Alan Wake 2, ведь в грядущей игре, по словам разработчиков, с музыкой и звуком проделана "крутая" работа.
Директор игры Кайл Роули рассказал о том, как они использовали музыкальные эпизоды в Alan Wake 1, но в Alan Wake 2 они вывели это на "новый уровень".
Я думаю, что во всех играх Remedy музыка играет важную роль. В Alan Wake 1 у нас у нас были финальные эпизоды, где использовалась лицензионная музыка. То же самое можно сказать и о Quantum Break. Очевидно, что в Control у нас был лабиринт с пепельницей, и мы старались использовать музыку интересным образом, не ограничиваясь только ею. Мы стараемся вызвать эмоциональный отклик, и это определенно относится к Alan Wake 2. Мы не слишком много говорим о том, что мы приготовили для игроков в этой игре в плане музыки, но есть кое-что интересное. Я бы сказал, что мы вышли на новый уровень.
Alan Wake 2 выйдет на PS5, Xbox Series X|S и ПК 27 октября.
Главное что бы рэпа вонючего не добавили.
Согласен!
Точно не будет. Не тот формат музыки для такой игры. Тем более делают финны, а они очень уважают рок во всех его проявлениях.
Опять музыкой хвастаются..... Лучше бы похвастались тем как они прорабатывают сюжет и его подачу.
Ну, они умеют в музыку и зовут отличных музыкантов.
И что, будет крипота еще страшнее Контрола?