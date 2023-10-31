"Мы тронуты": в Remedy похвастались высокими оценками и отзывами на Alan Wake 2

Alan Wake 2 можно считать достойным продолжением оригинальной игры 2010 года. Разработчикам из студии Remedy Entertainment удалось преобразить жанр триллера, добавив в него хоррор элементы и расширить историю сразу двумя центральными персонажами. Высокие баллы критиков и хвалебные отзывы пользователей стали главным доказательством качества сиквела, чем отдельно похвастались сами разработчики в своем недавнем обращении.
Студия Remedy опубликовала пост с благодарностью на своих официальных страницах. Разработчики поблагодарили журналистов за теплый приём, а игроков за бесконечную поддержку на протяжении многих лет. Вся команда осталась тронута таким ошеломляющим приёмом Alan Wake 2, который смог завоевать высшие оценки вместе с сердцами геймеров.
Для нас Alan Wake 2 — это труд любви, и мы очень гордимся командой и всеми, кто принимал участие в ее создании.
— написали в Remedy.
Alan Wake 2 доступна для игры на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Сейчас разработчики активно работают над обновлениями, которые должны улучшить производительность на некоторых системах и добавить режим "Новой игры+".
Мне игра как то вообще не зашла,по сравнению с первой частью слишком скучно,растянуто и уныло,превратили игру в какое то кинцо,два врага за три часа игры Карл,а ещё писали что вдохновлялись RE.Ну и оптимизон где то на уровне днища (при чём разрабы настолько обнаглели что тебя при запуске игры предупреждают,слышь купи новую видяху иначе нормально не поиграешь),жесть это уже вторая игра в этом году где про оптимизон даже не думали,в starfield такая же хрень,благо это две игры в которые у меня нет ни какого желания играть.Как же спасают репаки,скачал,не понравилось удалил вместе с репаком.
"Мы тронуты"
Судя по началу игру, умом точно тронуты...
в Remedy: "Мы тронуты... умом")
Ясень пень тронуты. Такие системные требования..
Безотносительно багов и системных требований, Remedy всегда для меня были, в хорошем смысле, чокнутыми творцами, в духе Кодзимы и ещё нескольких японцев. Мало про кого из западных студий такое можно сказать. Хотя это Фины, но всё таки.
Ну если они сами признались.
Ну, "10 из 10" это как-то мало в наше время. Такие оценки сейчас любой может поставить не стесняясь. Через несколько лет так вообще будет равно калу. Где "15 и 10", "20 из 10"? Смелее...
Шикарная игра
это взрослый проект , а не попсовый резик4 или того нелепый третий )
аланвейк2 хоррор детектив мистика
графен отличный и очень хорошо передает атмосферу
игра на десятку !
Прогнулись
что не так , а типа агент фбр черненькая ,а прикинь в гта5 и в сша тоже они есть тоже есть негры
Ты не понял прикола. Изначально она задумывалась белой. Но бэлээм движуха все изменила.