На Xbox Partner Preview разработчики Alan Wake 2 покажут геймплей дополнения Lake House

Сэм Лейк (Sam Lake), креативный директор Remedy, сообщил, что на Xbox Partner Preview состоится показ игрового процесса второго и последнего дополнения к Alan Wake 2, получившего название Lake House. Возможно, помимо геймплея, нам также раскроют дату выхода.

Основное внимание в дополнении будет уделено Федеральному бюро расследований, то самое бюро, где мы побывали в игре Control и видели его в Alan Wake 2.

Lake House - таинственный объект находится на берегу озера Колдрон, созданный независимой правительственной организацией для секретных исследований. Игрокам придется исследовать это место и отправиться в два отдельных приключения, где реальности Саги Андерсон и Алана Уэйка снова столкнутся.

Напомню, что мероприятие Xbox Partner Preview пройдет 17 октября.