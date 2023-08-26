Над Alan Wake 2 работают около 130 человек; Это "самая сложная" игра, созданная Remedy

Alan Wake 2 — одна из самых впечатляющих игр, выходящих в ближайшие месяцы, а тот факт, что над ней работает относительно небольшая команда, делает следующую игру от Remedy еще более впечатляющей.
Сегодня директор по связям с общественностью студии Томас Пуха сообщил, что над игрой в среднем работают около 130 человек в течение примерно четырех лет. Учитывая, насколько хорошо выглядит игра, чрезвычайно впечатляет то, как Remedy добилась этого с очень маленькой командой по сравнению почти со всеми проектами ААА-класса.
Кроме того, Alan Wake 2 разрабатывалась в некоторых сложных условиях, что делало ее самой сложной игрой, разработанной Remedy. За эти годы студии пришлось столкнуться с трудностями, связанными с пандемией, а также с проблемами, возникшими в результате самой большой трансформации студии за 28 лет истории.
Alan Wake 2 обещает стать одной из лучших игр, выпущенных за последние несколько месяцев 2023 года. На Gamescom было подтверждено, что игра выйдет на ПК с трассировкой пути и поддержкой DLSS 3.5, что только улучшит ее уникальную атмосферу.
Alan Wake 2 выйдет 27 октября на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S по всему миру.
Геймплей решили не менять. Первая часть продалась плохо и критиковали игру так раз из-за геймплея. Ещё релиз на пк тогда был очень оттянутым. Сейчас в одно время релиз, но ремеди спустя столько лет похоже и не задумались об основной критике 1 части игры
Для другого геймплея у них есть другие проекты, контрол2 например. Разрабы просто рассказывают свою историю, создают свой мир так как им этого хочется, не оглядываясь на тех кому всё не нравится. Могут себе позволить, у них и без того много фанатов.
Фанбаза безусловно есть, но она не огромная. Та же квантум брейк продалась опять же не очень. Контрол тоже суперуспешным не назовёшь, хотя безусловно помогли эпикгеймс с раздачей игры. Ремеди не особо умеют в геймплей в своих проектах и по графике метят в ААА проекты, но получается в сумме скорее В и это печально
квантум брейк продавалась плохо потому что была не оптимизирована. СПАСИБО МАЙКРАСОФТ ЗА КАЧЕСТВО.
ну и во всех регионах без регионалки продавалась за 60 баксов (у нас это в 2016 было 4000р. купил бы? думаю, что нет)
Что-то ролик на 14 минут геймплея меня не очень впечатлил для одной самых впечатляющих игр, выходящих в ближайшие месяцы. Посмотрим что будет на выходе.
Даже Петросян под столом. LOL
Сказать по правде - не похоже. До сих пор их высшая точка (на момент выхода) это Max Payne 1.
про контрол тож самое говорили ,а в итоге вышла метроидвания в 3д без сюжета, с миллионом бессмысленных записок и посредственным геймплеем
Сюжет в контроле есть, но чтобы его осознать там игру нужно проходить несколько раз. Я сам сюжетную линию там не разобрал с одного прохождения, но на ютубе кто проходил игру несколько раз уже разжевали запутанный сюжет, хотя это не помешало образованию сюжетных дыр в игре. Контрол это единственная игра от ремеди с более менее геймплеем вот тут уж не надо это был прорыв в каком-то смысле)
геймплей там буквально из квантум брейка. в чём прорыв? там даже тот же графон, эффекты и анимации
да, фигня эта проходить игру 20 раз, чтоб понять сюжет. это уже фанатики какие-то надумали там бредятины и выдают за гениальность.
"если с первого раза не выкупить, то уже не выкупить ни с какого" (с)
Но он лучше убогого Квантум Брейка который спустя много лет вдруг стал "hidden gem" и вообще его не справедливо закидали какахами, ага да. В Контрол хотя бы присутствует упоротая атмосфера от Remedy, в отличии от Квантума который был сделан на скорую руку дабы продавать коробки 🤷♂️
Alan Wake 2 обещает стать одной из лучших игр, выпущенных за последние несколько месяцев 2023 года.
Обещает в чём? Пока ничего не показали такого, может будет обычная игра, как первая часть.
Игра будет что то типа Residetn Evil и Control.
Чую, будет хит.
Очень жду этот шедевр, надеюсь геймплей будет близок к первой части просто чуть-чуть доработан. В сюжете и атмосфере с графикой вообще нет опасений🤗