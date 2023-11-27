Нарративный директор нового "Ведьмака" назвал "самый худший" аспект в Alan Wake 2

Долгожданный сиквел Alan Wake продолжает получать похвалы от журналистов, игроков и даже разработчиков игр. На этот раз один из ключевых разработчиков CD Projekt RED, ранее работавший над сюжетами в The Witcher 3: Wild Hunt и Cyberpunk 2077, а теперь отвечающий за историю в новом "Ведьмаке", решил в необычной манере похвалить игру. Нарративный директор польской студии Филип Вебер озвучил "самый худший" аспект, который он обнаружил в Alan Wake 2.
Филип Вебер остался в полном восторге от великолепного уровня постановки, исполнения всех сюжетных и геймплейных элементов в Alan Wake 2. Для нарративного директора самым "худшим" оказалось то, что такое высокое качество вызывает у него непреодолимое чувство зависти к работе студии Remedy Entertainment.
Я провожу лучшее время, которое когда-либо проводил за игрой. Я мог бы часами рассказывать обо всех ее аспектах.
— заявил Филип Вебер, нарративный директор новой саги The Witcher.
Напомним, ранее он также высоко оценил Baldur's Gate 3 за его вариативный сюжет. Вероятно, Филип Вебер и его команда для нового "Ведьмака" будут вдохновляться главными играми 2023 года, которые подарили геймерам незабываемые сюжеты.
Началось жополизанье
Только разработчикам BG3 надо или это другое?..
При чем тут BG3, Если пост об Alan Wake? А так, вообще никому. Я не любитель этого лизоблюдства и псевдо-гениальности в сфере игр. Игры должны критиковать чаще, чтобы большинству пендаля давать этим самым, дабы доводили проекты до совершенства. А эта тенденция все портит, это хорошо видно на примере старых компаний, будь то та же Метелица.
Вопрос не в самом факте, а в реакции на это со стороны пользователей PG, которые, в связи с успехом BG3, порой воспринимают (пытаются так представить) это как поддержку и одобрение.
как шутан от3го лица игра прикольная во всем так то
Своих мозгов похоже вообще не осталось у Прожектов
Оптимизация, геймплей, SJW-героиня, и возможно подкуп критиков.
не соглашусь лишь с последним. (держу в курсе)
много где встречал тейк про сжв, но прошел игру и чет не заметил ничего, единственное - видел, что она раньше по задумке белая была и все. Или я где-то пропустил сцены какие-то или улики?
Что-то ты не там играл. Ее мать была белой, отец mr.door, ведущий ток-шоу, и на фотографиях она была смуглой
Повесточка это не обоснованное, нелепо прописанное вплетение в сюжет персонажа определёнными чертами. Тут же ничего такого нет, простой агент ФБР в обычной Америке.
Просто опять сильная чёрная женщина (которая тут нахpен не нужна), ничего такого?
Типичная реакция человека, приученного к SJW-хрючеву.
Образ Джона Уика
Ну такое. Если жил все время в пещере, то да, игра будет великолепной, но если за плечами есть несколько прочитанных хороших книг, пройдены несколько игр, включая Resident Evil и эксклюзивы Sony, то игра будет в лучшем случае средняя. Мне хоть и понравились в свое время Alan Wake 1 и Control, но вот Alan Wake 2 кажется слабой. Слабой с точки зрения истории, много воды в тексте да и концовка пустая, потеряны неплохие возможности с переписыванием истории и расследованием, геймплей совсем уж печальный из-за чего я просто пробегал врагов и по возможности в битвы не вступал. Вообще не понял зачем Саге дается брелки с воскрешением, когда игра даже не близка к Souls. Есть автосейвы, даже на максимальном уровне сложности, точки ручного сохранения расставлены вполне удобно.
1 часть в этом году я играл- и да 1 часть топ.
Как покритиковать, подлизав. Они это хорошо умеют.
вчера прошел игру и могу с уверенностью сказать, что она не для всех. только для настоящий ценителей игрового мира, исключительных людей. если вы ходите по большому в унитаз (как все) то вам в игре делать нечего, если вы испражняетесь в раковину, на пол или через трубу которая подключена в ваш задний проход и поток каловых масс поступаем прямо вам в ротовую полость, то добро пожаловать в эту прекрасную игру которая станет для вас откровением.
хорошо сказано!
факт и точка, базу выдал в Абсолюте.
Теперь со всех сторон будем облизывать Алана Вейка? Потенциал хороший, но так все испоганить повесточкой - это уметь надо. А еще растеряли атмосферу первой части.. У меня было ощущение, что я играю в Контрол 2 (хотя я и люблю эту игру - ждала другого)
парашша - накой потанциал? растреряли атмосферу- не - просрали в хлам по полной.
А почему диск нет продаётся Alan walker 2?
Весь анал вак 2? Начиная с оптимизации, заканчивая прекрасной ходьбой про 3 часа, хотя он бы это одобрил, особенно в слоумо