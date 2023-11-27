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об игре
Alan Wake 2 27.10.2023
8.1 1 645 оценок

Нарративный директор нового "Ведьмака" назвал "самый худший" аспект в Alan Wake 2

Gutsz
Новости

Долгожданный сиквел Alan Wake продолжает получать похвалы от журналистов, игроков и даже разработчиков игр. На этот раз один из ключевых разработчиков CD Projekt RED, ранее работавший над сюжетами в The Witcher 3: Wild Hunt и Cyberpunk 2077, а теперь отвечающий за историю в новом "Ведьмаке", решил в необычной манере похвалить игру. Нарративный директор польской студии Филип Вебер озвучил "самый худший" аспект, который он обнаружил в Alan Wake 2.

Филип Вебер остался в полном восторге от великолепного уровня постановки, исполнения всех сюжетных и геймплейных элементов в Alan Wake 2. Для нарративного директора самым "худшим" оказалось то, что такое высокое качество вызывает у него непреодолимое чувство зависти к работе студии Remedy Entertainment.

Я провожу лучшее время, которое когда-либо проводил за игрой. Я мог бы часами рассказывать обо всех ее аспектах.

— заявил Филип Вебер, нарративный директор новой саги The Witcher.

Напомним, ранее он также высоко оценил Baldur's Gate 3 за его вариативный сюжет. Вероятно, Филип Вебер и его команда для нового "Ведьмака" будут вдохновляться главными играми 2023 года, которые подарили геймерам незабываемые сюжеты.

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24
Комментарии: 24
Ваш комментарий
darkMarshall

Началось жополизанье

7
TAPAKAH222

Только разработчикам BG3 надо или это другое?..

0
darkMarshall TAPAKAH222

При чем тут BG3, Если пост об Alan Wake? А так, вообще никому. Я не любитель этого лизоблюдства и псевдо-гениальности в сфере игр. Игры должны критиковать чаще, чтобы большинству пендаля давать этим самым, дабы доводили проекты до совершенства. А эта тенденция все портит, это хорошо видно на примере старых компаний, будь то та же Метелица.

0
TAPAKAH222 darkMarshall

Вопрос не в самом факте, а в реакции на это со стороны пользователей PG, которые, в связи с успехом BG3, порой воспринимают (пытаются так представить) это как поддержку и одобрение.

0
en3rgizer

как шутан от3го лица игра прикольная во всем так то

3
Kerrot

Своих мозгов похоже вообще не осталось у Прожектов

2
rewgerg43252

Оптимизация, геймплей, SJW-героиня, и возможно подкуп критиков.

1
tstrekalovsky

не соглашусь лишь с последним. (держу в курсе)

1
oOAttackOo

много где встречал тейк про сжв, но прошел игру и чет не заметил ничего, единственное - видел, что она раньше по задумке белая была и все. Или я где-то пропустил сцены какие-то или улики?

-1
Morpex333 oOAttackOo

Что-то ты не там играл. Ее мать была белой, отец mr.door, ведущий ток-шоу, и на фотографиях она была смуглой

4
ver9iliy

Повесточка это не обоснованное, нелепо прописанное вплетение в сюжет персонажа определёнными чертами. Тут же ничего такого нет, простой агент ФБР в обычной Америке.

0
rewgerg43252 ver9iliy

Просто опять сильная чёрная женщина (которая тут нахpен не нужна), ничего такого?
Типичная реакция человека, приученного к SJW-хрючеву.

1
211186

Образ Джона Уика

0
Rimasted

Ну такое. Если жил все время в пещере, то да, игра будет великолепной, но если за плечами есть несколько прочитанных хороших книг, пройдены несколько игр, включая Resident Evil и эксклюзивы Sony, то игра будет в лучшем случае средняя. Мне хоть и понравились в свое время Alan Wake 1 и Control, но вот Alan Wake 2 кажется слабой. Слабой с точки зрения истории, много воды в тексте да и концовка пустая, потеряны неплохие возможности с переписыванием истории и расследованием, геймплей совсем уж печальный из-за чего я просто пробегал врагов и по возможности в битвы не вступал. Вообще не понял зачем Саге дается брелки с воскрешением, когда игра даже не близка к Souls. Есть автосейвы, даже на максимальном уровне сложности, точки ручного сохранения расставлены вполне удобно.

0
jax baron

1 часть в этом году я играл- и да 1 часть топ.

0
GoliafJx

Как покритиковать, подлизав. Они это хорошо умеют.

-1
Ray Liotta

вчера прошел игру и могу с уверенностью сказать, что она не для всех. только для настоящий ценителей игрового мира, исключительных людей. если вы ходите по большому в унитаз (как все) то вам в игре делать нечего, если вы испражняетесь в раковину, на пол или через трубу которая подключена в ваш задний проход и поток каловых масс поступаем прямо вам в ротовую полость, то добро пожаловать в эту прекрасную игру которая станет для вас откровением.

-1
KANSERVATOR

хорошо сказано!

-2
jax baron

факт и точка, базу выдал в Абсолюте.

1
GullibleCelia

Теперь со всех сторон будем облизывать Алана Вейка? Потенциал хороший, но так все испоганить повесточкой - это уметь надо. А еще растеряли атмосферу первой части.. У меня было ощущение, что я играю в Контрол 2 (хотя я и люблю эту игру - ждала другого)

-1
jax baron

парашша - накой потанциал? растреряли атмосферу- не - просрали в хлам по полной.

0
Raydensherep Superay

А почему диск нет продаётся Alan walker 2?

-2
Сунь хунь
"самый худший" аспект в Alan Wake 2

Весь анал вак 2? Начиная с оптимизации, заканчивая прекрасной ходьбой про 3 часа, хотя он бы это одобрил, особенно в слоумо

-5