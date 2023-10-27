Небольшой городок Брайт Фоллс в Alan Wake 2 сравнили с версией из ремастера первой игры

Часть вступительного эпизода Alan Wake 2 происходит в том же городке, что и в первой игре, поэтому портал IGN решил провести сравнение с ремастером первой игры. Все кадры из Alan Wake 2 были сделаны в первые один-два часа во время самого начала прохождения сиквела.
Действие Alan Wake 2 разворачивается спустя много лет после событий первой игры, и в ней есть два играбельных персонажа: сам Алан Уэйк и специалист ФБР по имени Сага Андерсон. Сага должна восстановить в своей голове подсказки, чтобы понять тайну происходящего, в то время как Алан продолжает пытаться написать свой путь из Темного места, возникшего после окончания первой игры. Сюжет теперь связан и с Control, предыдущей игрой Remedy.
Хоррор Alan Wake 2 уже доступен на PC (EGS), PS5 и Xbox Series. В игре нет защиты Denuvo.
Обычная графика, системки вообще не оправданы.
унылое г*внище, а не графика! требования ваще не оправданы! ремэйк зе ласт оф ас без лучей и то лучше выглядит! про киберпанк ,которому 3 года ваще молчу! ртх 3060 12гб кибер все на ультра лучи ультра трассировки пути ток нет. c dlls quality в 2к 30-35 в некоторых местах 40фпс да не 60 но кач во огонь хер с этими 60. а это убожество без лучей сток выдает, а с лучами ваще 10-12 ахах вот сравните графу сами. как будто разница между играми лет 5 не пользу алана! никогда ваще тут ниче не писал, но ща аж бомбануло!!! кибер на скринах без пути ток обычные лучи, соответсвенно у алана тут присет даже лучше ! rdr 2 которой 5 лет и то лучше по текстурам и пр! а этот алан с графой как квантум брейк 7ми летней давности
Лучше бы сравнили с оригиналом, а не ремастером. Более объемное освещение в ремастере делает свое дело, и при общем взгляде на локации не создается ощущение, будто между играми прошло 13 лет.
Ощущение, что вейк 2 игра не первой свежести, судя по графике
Пиратка вышла если кому интересно
требования канешно заоблачные! на минималках 6600??!! это т р е ш!!! кааакккк??! значит и 3060 не потянет.. безумие!!
Тут нельзя так громко говорить что у тебя слабый пк!!! сейчас налетят обладатели 4090 играющие на ультрах в 1080 и скажут иди обнови пк НИЩЕБРОД (сарказм)
да, я буду играть в 4K на 4090. А что здесь такого?? Богатым человеком я себя не считаю. Так середнячок, не более того.
по тестам, даже 4090 не тянет игру в Нативном разрешении 4К, цена 4090 180к рублей, твое лицо когда купил карту за такие деньги а она не тянет новые игры
А зачем играть в нативе в 4к, если dlss в режиме качество лучше натива в этом разрешении +30% фпс, в 2к +- оодинаковы по качеству и опять же +30% фпс, в 1080p уже бомж гейминг, там похрен на графику и dlss по дефолту всегда включен должен быть!
4090 покупай и все будет ок
Красивые пейзажи.
красота
Капец какая устаревшая графика , лет на 7 так точно устарела
а читы буду на игру
Тётка надеюсь из Контроля а не тупая фбровка.
Джесси Фейден там нет.скорее всего, может какие-то отсылки или пасхалки.
Вот ФБРовка там как раз и не тупая :)
Значит не агент Контроля под прикрытием, жаль.
Разница конечно колоссальная!
Не смешно, почти никакой