Некоторые элементы Alan Wake 2 были вдохновлены культовыми Silent Hill и Resident Evil ©

Alan Wake 2 обещает подарить игрокам долгожданное продолжение истории о приключения писателя Сэма Лейка в темном измерении вместе с новой героиней — Сагой Андерсон. Проект пробыл в разработке достаточное количество времени, поэтому на него успело повлиять множество других проектов. Ранее разработчики из Remedy Entertainment уже отмечали особое влияние сериала "Настоящий детектив" на сюжет сиквела, а теперь поведали об игровом вдохновении.

Как сообщают представители Remedy, на Alan Wake 2 во многом поваляли игры в жанре ужасов. Среди вдохновителей были, как новинка, так и культовые хорроры для индустрии. Новая часть Alan Wake больше всего взяла из Silent Hill и Resident Evil. По словам разработчиков, они в первую очередь вдохновлялись атмосферой этих игр. Они понимали, что японским разработчикам удалось грамотно объединить мистическую тайну, элементы хоррора и экшен сцены, что делает истории каждой части захватывающим приключением. С Alan Wake 2 постараются сделать нечто подобное, представив атмосферу ужаса.

Релиз Alan Wake 2 состоится 17 октября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.