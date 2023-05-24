Невероятно жуткий трейлер Alan Wake 2 с кадрами игрового процесса. Хоррор выйдет уже в этом году ©

Разработчики из студии Remedy Entertainment стали почетными гостями презентации PlayStation Showcase 2023. Без всяких намеков и даже слухов во время прямой трансляции они показали трейлер Alan Wake 2. Ролик пестрит чрезвычайно жуткими кадрами и раскраивают дату релиза ожидаемого продолжения.

Новый трейлер игры раскрывает первые сюжетные подробности продолжения. В Alan Wake 2 главный герой выберется из Темной Обители и продолжит писать свою историю. Компанию ему в жутких приключениях составит второй играбельный персонаж — женщина-полицейский. В первом геймплейном ролике можно увидеть и других персонажей игры, среди которых засветился сам творческий директор студии Remedy Сэм Лейк.

Сиквел, которого так долго ждали фанаты Alan Wake, выйдет уже в этом году. Релиз проекта запланирован на осень — 17 октября для ПК и консолей.