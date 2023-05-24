Невероятно жуткий трейлер Alan Wake 2 с кадрами игрового процесса. Хоррор выйдет уже в этом году

Разработчики из студии Remedy Entertainment стали почетными гостями презентации PlayStation Showcase 2023. Без всяких намеков и даже слухов во время прямой трансляции они показали трейлер Alan Wake 2. Ролик пестрит чрезвычайно жуткими кадрами и раскраивают дату релиза ожидаемого продолжения.
Новый трейлер игры раскрывает первые сюжетные подробности продолжения. В Alan Wake 2 главный герой выберется из Темной Обители и продолжит писать свою историю. Компанию ему в жутких приключениях составит второй играбельный персонаж — женщина-полицейский. В первом геймплейном ролике можно увидеть и других персонажей игры, среди которых засветился сам творческий директор студии Remedy Сэм Лейк.
Сиквел, которого так долго ждали фанаты Alan Wake, выйдет уже в этом году. Релиз проекта запланирован на осень — 17 октября для ПК и консолей.
мощно!
Хоспаде, и сюда пихнули бабу негра ... Да-да совсем не повесточка. Тьфу б**
Расист, тебя никто не заставляет в это играть! Иди в русские игры играй, там точно никаких негров нету!
Иди поцелуй неграм ногу и купи футболку блм, а пока скройся отсюда, тебя никто не заставляет это читать и писать. Во что играть я сам решу, без сопливых детей, поклонников пивного и трусливого балабола\очка жидменисона.
По поводу детей; я более чем уверен, что намного старше тебя, мальчик. По поводу целовать неграм ноги - сначала ты иди и займись любимой русской забавой и поцелуй кавказцев в их волосатую и черную задницу! И кто тебе вообще сказал, что я фанат Мэддисона, может я и есть Мэддисон?
Ну конечно старше, девочка. Раз ты так сказал, и ты в этом уверен, то несомненно так и есть ... Особенно с ником трусливого балабола. Зачем мне целовать кому-то задницу, если я никого тут не защищаю как ты?) И с чего ты решил что я русский?) Видимо твоя наболевшая тема, или национализм в голову ударил малолетнему дурачку xD Ну если ты и есть мэдисон, то всё ещё печальнее. Потому что ты 100 процентное трусливое чмо и балабол) А страх к кавказцами тогда вполне оправдан встречами в прошлом) История с кораном была конечно забавной, но в конце концов пришлось извиняться)))))
А вообще вдвойне смешно, что про расизм мне пишет безмозглый клоун с националистическими загонами xD Когда в моих словах нет и не намёка на расизм) В моих словах есть здравомыслие, что главный герой одновременно бьётся в две трендовые повесточки, а и что вообще по логике в боевиках главные роли должны иметь мужчины(ути бозе мой я ещё и сексист да?). И тут уже было бы не важно негр он или нет, но я бы всё равно посмеялся. Так что скройся отсюда ничтожество жалкое.
Что тут делает Макс Пейн?
Это он и есть, только под другим амплуа, Алекс Кейси. Там запутанная история у Ремеди, завязанная на авторских правах (права на Max Payne принадлежат Rockstar). Они по сути интегрировали Макса под другим именем в свою вселенную. Та же внешность, тоже полицейский, но Алекс Кейси. Но что интересно - Алекс Кейси это персонаж книги, написанной и придуманной Аланом, т.е. кадры в ролике намекают, что Алан снова столкнётся с персонажами своей книги в реальности.
Вот это вот интересно. Только я вот не пойму - в стиме ее не будет?
Эксклюзив Епик Геймз Стора на год .
бета в эпик гей сторе на год потом полноценный релиз.
Сомневаюсь. Их эпики спонсируют. Ремастер первой части так и не появился в Стим, хотя вышел в 2021.
Печально, удобно когда все в одном месте собрано. Еще и нужно будет думать, как этот эпик геймс пополнять.
В Эпик Гей Сторе можно спокойно все игры покупать , доступные для РФ , а издатель 505 геймз продаёт все свои игры и никаких санкций от них нет , так что Алан Вейк 2 сможешь купить без каких либо проблем .
Батя Алан возвращается. Ждём.
ps: графоню могли бы и получше сделать, ну да ладно.
Ля! Там еще Сэм Лейк с фбршей. вот это кайф! Я так понял это Макс Пейн.
Классная ава
бум гонять шоколадку по лесу
Ого, в эпике уже цены опубликовали:
3198 р - стандарт
4477 р - делюкс
- Фёрст сингс фёрст. Вач ёр нейм?
- Баба Яга.
Джон Уик в мире ночных кошмаров.
Ну и какже без сильной и независимой чорнокожей женшины
я жду эту игру
мощно жутко и круто
жирная черная баба мусор)
Мэх, зачем два героя? Я ждал Алан Уэйк 2, а не Алан Уэйк и чернокожая агентша FBI
Зато у нее в напарниках самый настоящий Макс Пейн))
Его мало в трейлере. Похожу чисто для камео впихнули и умрет в начале :(
Capcom сейчас такие
Причем здесь вообще Капком?
а ты никакого сходства с RE2R не находишь? первая часть была арена шутанчиком, а тут ремеди посмотрели на успех резика и сделали свой собственный, с блэкджеком и шлюхами. ps: для дизящих меня дурачков - это хорошо, я ничего не имею против капком или резиков, просто сходство на лицо)