Alan Wake 2 17.10.2023
8.5 441 оценка

Новичкам Alan Wake 2 не обязательно играть в оригинал, Control или его DLC AWE

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Procy_on
Новости

Еще в 2021 году креативный директор Сэм Лейк сообщал, что вам не обязательно играть в предыдущие игры во вселенной, чтобы насладиться Alan Wake 2, и новое FAQ подтверждает это.

Вчера, вскоре после премьеры нового трейлера к Alan Wake 2, который был записан 100% на PS5, компания Remedy опубликовала большую статью FAQ по сиквелу. В статье говорится о том, что для того, чтобы насладиться Alan Wake 2, вам не нужно играть ни в Alan Wake, ни в Control, ни в DLC Control: AWE.

Alan Wake 2 - это сиквел, но он создан как самостоятельный опыт. Новички смогут насладиться захватывающим путешествием, не имея представления о предыдущей игре. Вернувшимся фанатам предстоит открыть для себя тонны истории и связей.

Кроме того, в FAQ говорится, что новичкам не обязательно проходить DLC Control: AWE до выхода новой игры, хотя поклонникам широкой вселенной Remedy оно рекомендуется. Если вы помните, Алан Уэйк появился во втором DLC Control, что, по сути, подтвердило связь между двумя играми.

Вчерашний трейлер в основном демонстрирует совершенно нового главного героя Alan Wake 2, то есть мы будем играть не только за титулованного писателя, но и за новичка Сагу Андерсон, которая, как оказалось, является агентом ФБР. Дата выхода Alan Wake 2 также была названа - 17 октября.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
FRYZEQ

В статье 3-4 раза повторили Название статьи =)

1
FlexGum

Это не статья, это репост вонючий

0
monk70

https://www.playground.ru/alan_wake_2/news/remedy_podelilas_podrobnostyami_i_klyuchevym_artom_alan_wake_2-1627027

Несмотря на то, что она объявлена продолжением любимой студией Alan Wake, Пуха сказал, что людям, которые пропустили оригинальную игру или обновленный выпуск 2021 года, не нужно беспокоиться о том, что они не знают события первой части.
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