Новое обновление Alan Wake 2 исправляет мелкие ошибки и изменяет заставку

Компания Remedy Entertainment объявила, что ее сверхъестественный триллер Alan Wake 2 получил обновление на всех платформах. Исправлено несколько мелких проблем, в основном касающихся разъяснений, связанных с предупреждением о сохраненных данных и другими подобными проблемами.
Ниже вы можете просмотреть премичания к патчу 1.1.1 для Alan Wake 2:
- Изменена заставка.
- Уменьшено выпадение ресурсов до более разумных уровней в эпизодах 2 и 3 Night Springs.
- Исправлено предупреждение о повреждении сохранений, которое могло произойти при загрузке или перемещении между областями. Предупреждение вводило в заблуждение и возникло из-за другой ошибки при инициализации области. Ваши сохранения не повреждены.
- Исправлена редкая проблема в Night Springs: Number One Fan, когда враг мог вытолкнуть игрока за пределы уровня.
- Исправлены некоторые редкие ситуации, которые блокировали прогресс игрока к концу Night Springs: Number One Fan.
- Исправлены некоторые локализованные тексты.
- Несколько небольших исправлений и улучшений.
- [PS5] Исправлены действия, которые не работали должным образом на некоторых территориях.
- [EGS] Исправлены достижения, которые иногда не разблокировались при получении в автономном режиме.
Remedy Entertainment ранее объявила, что Alan Wake 2 было продано 1,3 миллиона копий по состоянию на начало февраля 2024 года, что сделало ее самой быстропродаваемой игрой разработчика за всю историю.
А оптимизация когда???