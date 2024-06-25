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Alan Wake 2 27.10.2023
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
8.2 2 325 оценок

Новое обновление Alan Wake 2 исправляет мелкие ошибки и изменяет заставку

monk70
Новости

Компания Remedy Entertainment объявила, что ее сверхъестественный триллер Alan Wake 2 получил обновление на всех платформах. Исправлено несколько мелких проблем, в основном касающихся разъяснений, связанных с предупреждением о сохраненных данных и другими подобными проблемами.

Ниже вы можете просмотреть премичания к патчу 1.1.1 для Alan Wake 2:

  • Изменена заставка.
  • Уменьшено выпадение ресурсов до более разумных уровней в эпизодах 2 и 3 Night Springs.
  • Исправлено предупреждение о повреждении сохранений, которое могло произойти при загрузке или перемещении между областями. Предупреждение вводило в заблуждение и возникло из-за другой ошибки при инициализации области. Ваши сохранения не повреждены.
  • Исправлена ​​редкая проблема в Night Springs: Number One Fan, когда враг мог вытолкнуть игрока за пределы уровня.
  • Исправлены некоторые редкие ситуации, которые блокировали прогресс игрока к концу Night Springs: Number One Fan.
  • Исправлены некоторые локализованные тексты.
  • Несколько небольших исправлений и улучшений.
  • [PS5] Исправлены действия, которые не работали должным образом на некоторых территориях.
  • [EGS] Исправлены достижения, которые иногда не разблокировались при получении в автономном режиме.

Remedy Entertainment ранее объявила, что Alan Wake 2 было продано 1,3 миллиона копий по состоянию на начало февраля 2024 года, что сделало ее самой быстропродаваемой игрой разработчика за всю историю.

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