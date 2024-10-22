Новое обновление Alan Wake 2 увеличило внутреннее разрешение на Xbox Series S

Сегодня вышло The Lake House, второе крупное дополнение для Alan Wake 2. Однако это была не единственная новинка, Remedy также выпустила бесплатное обновление для всех игроков с несколькими новыми функциями.

Обновление принесло интересную новую функцию специально для игроков Xbox Series S. Как указано в примечании к патчу, версия Series S получила увеличенное внутреннее разрешение. Ранее работавшая в разрешении 1280 x 720, игра теперь будет работать в своем родном разрешении 1505 x 847 после патча, что гарантирует лучшее качество изображения.

Это новое обновление также приносит улучшения для PlayStation 5 Pro, добавляя режим качества при 30 кадрах в секунду с трассировкой лучей или режим производительности при 60 кадрах в секунду, оба с более высоким разрешением, чем у базовой PS5.

Alan Wake 2 доступна для ПК, PS5 и Xbox Series S|X. Расширение The Lake House доступно всем покупателям Deluxe Edition и не продается отдельно.