Новое обновление Alan Wake 2 увеличило внутреннее разрешение на Xbox Series S

Сегодня вышло The Lake House, второе крупное дополнение для Alan Wake 2. Однако это была не единственная новинка, Remedy также выпустила бесплатное обновление для всех игроков с несколькими новыми функциями.
Обновление принесло интересную новую функцию специально для игроков Xbox Series S. Как указано в примечании к патчу, версия Series S получила увеличенное внутреннее разрешение. Ранее работавшая в разрешении 1280 x 720, игра теперь будет работать в своем родном разрешении 1505 x 847 после патча, что гарантирует лучшее качество изображения.
Это новое обновление также приносит улучшения для PlayStation 5 Pro, добавляя режим качества при 30 кадрах в секунду с трассировкой лучей или режим производительности при 60 кадрах в секунду, оба с более высоким разрешением, чем у базовой PS5.
Alan Wake 2 доступна для ПК, PS5 и Xbox Series S|X. Расширение The Lake House доступно всем покупателям Deluxe Edition и не продается отдельно.
Вот это прогресс в скобочках нет, все равно будет мыльная картинка.
ну с дистанции (1.5м) на 4к телеке апскейл не так и мыльно выглядит, лично так порой балуюсь подрубая пк к телеку, используя длсс на баланс.
4К на ске мде, консоль явно не для такого разрешения делали, 1080p в большинстве случае.
на 4к телек можно вывести хоть плойку 4, и с 2 метров будет вполне нормально играться, если не наяривать на пиксели)
На мониторах ситуация кардинально иная, из за плотности пикселей.