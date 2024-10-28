Новое обновление делает прохождение Alan Wake 2: The Lake House легче

Несколько дней назад вышло второе и последнее дополнение к контенту для Alan Wake 2, сюжет которого подходит к концу. Сегодня Remedy выпустила новое обновление, направленное на улучшения и исправления для The Lake House.
У всех, кто играл в The Lake House, могли возникнуть трудности, особенно при столкновении с одним из врагов дополнения. Учитывая это, сегодняшнее обновление сделало Alan Wake 2: The Lake House проще.
Улучшения:
- Количество предметов для здоровья было сбалансировано, поэтому их стало больше;
- Урон, наносимый захватом Painting, был уменьшен.
Исправления:
- Исправлено достижение/трофей «Shape of a Man», которое не разблокировалось;
- Исправлены адаптивные триггеры, чтобы они не вызывали непрерывную вибрацию после экипировки травматических подушек или зарядки силового ядра;
- Исправлена ошибка, из-за которой прикрепленный дробовик парил в воздухе при экипировке классического костюма Alan Wake.
- Исправлена задача «Найдите свою команду на этаже -1», чтобы она не исчезала после загрузки последнего сохранения на этаже -2.
- Исправлена ошибка, из-за которой игроки могли управлять агентом Эстевес во время ее реакции после телепортации в мотель Oceanview, из-за чего она принимала странные позы йоги.
- Добавлен отсутствующий французский перевод для электронного письма на этаже -2;
- Различные исправления локализованных субтитров и синхронизации субтитров.
Alan Wake 2 и два её контент-дополнения доступны на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.
Dlc night springs было так себе. Это дополнение вообще ни о чем. Мало того, что ты ходишь собираешь записки, откуда и узнаешь о сюжете, так ещё с балансом напортачили. И длится это длс ещё час, может, чуть больше. Если что, там можно просто включить неуязвимость , чтобы победить босса. Я так и сделал. Ибо на попытке десятой это стало слишком для такого скучного дополнения.
Тут согласен и нечего добавить, можно было просто взять стандарт версию а эти дополнения чтобы не переплачивать взять в аренду на сутки и то меньше)))
Куда уж проще? Да и было бы что упрощать. Обычный симулятор ходьбы без геймплея - проще некуда. Ну да, там ОДИН босс на всё DLC может чутка нервы потрепать. Но разве это повод упрощать и без того простейший симулятор ходьбы? 99% времени игра всё равно не представляет никакого вызова игроку. Одного босс можно потерпеть. Всё-такие такие моменты лишь 1% от всей игры. Глупо упрощать. Точка.