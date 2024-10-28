Новое обновление делает прохождение Alan Wake 2: The Lake House легче

Несколько дней назад вышло второе и последнее дополнение к контенту для Alan Wake 2, сюжет которого подходит к концу. Сегодня Remedy выпустила новое обновление, направленное на улучшения и исправления для The Lake House.

У всех, кто играл в The Lake House, могли возникнуть трудности, особенно при столкновении с одним из врагов дополнения. Учитывая это, сегодняшнее обновление сделало Alan Wake 2: The Lake House проще.

Улучшения:

Количество предметов для здоровья было сбалансировано, поэтому их стало больше;

Урон, наносимый захватом Painting, был уменьшен.

Исправления:

Исправлено достижение/трофей «Shape of a Man», которое не разблокировалось;

Исправлены адаптивные триггеры, чтобы они не вызывали непрерывную вибрацию после экипировки травматических подушек или зарядки силового ядра;

Исправлена ​​ошибка, из-за которой прикрепленный дробовик парил в воздухе при экипировке классического костюма Alan Wake.

Исправлена ​​задача «Найдите свою команду на этаже -1», чтобы она не исчезала после загрузки последнего сохранения на этаже -2.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой игроки могли управлять агентом Эстевес во время ее реакции после телепортации в мотель Oceanview, из-за чего она принимала странные позы йоги.

Добавлен отсутствующий французский перевод для электронного письма на этаже -2;

Различные исправления локализованных субтитров и синхронизации субтитров.

Alan Wake 2 и два её контент-дополнения доступны на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.