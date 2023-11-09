Новое обновление для Alan Wake 2 устраняет более 100 проблем, в том числе специфические для PS5 и Xbox

Компания Remedy Entertainment выпустила обновление под номером 10 для Alan Wake 2, в котором исправлено более 100 ошибок, в том числе и специфических для разных платформ.
С момента глобального цифрового запуска игры в конце прошлого месяца было выпущено множество патчей, и сегодня разработчики сообщили об очередном крупном обновлении, исправляющем множество проблем. Игроки будут рады узнать, что этот патч исправляет некоторые критические проблемы с прогрессом в некоторых миссиях. Кроме того, обновление включает в себя дополнительную полировку игры, а также исправление ошибок общего характера.
Также увеличена скорость выпадения патронов и здоровья из контейнеров в бою с боссом Синтией. Что касается исправлений для конкретных платформ, то на PlayStation 5 обновление устраняет проблему, из-за которой использование Share Play в редких случаях приводило к вылетам игры. Кроме того, на консоли Sony исправлены некорректные звуковые состояния в конце игры.
Ознакомиться с полным списком изменений в официальных примечаниях к обновлению № 10 можно здесь.
Alan Wake 2 уже доступна по всему миру для ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S.
Скачать где то можно?
Можно.
Спасибо! Уже скачал
Главную проблему в ПК-версии не исправят.
Оптимизацию в лесу пусть поправят лучше.
Почитай вот про лес
https://shazoo.ru/2023/11/09/149809/texnologiia-kostei-u-rastenii-i-drugie-triuki-remedy-sdelavsie-alan-wake-2-samoi-krasivoi-igroi-2023-goda
поиграй в ремейки ре2-3-4 или the evil within 2, которые на голову выше по графонию AW2, и идут при этом на любом ведре, и да, там даже мыла нет, которого в AW2 лютое количество.
Давай ты покажешь мне такие кадры из резиков 2-3-4 и я тебе бесплатно почтой отправлю RTX3070? Как тебе такое предложение?
Можно сколько угодно ругать AW за оптимизацию, но в РЕ даже рядом такой картинки нет.
Ок, значит ещё немного можно подождать, а потом и поиграть )
Пишут что скучный симулятор ходьбы с двумя-тремя врагами на игру.
Такое пишут те кому игра не нравится. Вот мне нравится и играю уже по второму кругу)) читаю все записки и заглядываю в каждый уголок
Да, так и есть. Дошел до станции метро. Дальше играть не смог. Вынос мозга какой-то. Игра должна удовольствие приносить, а не нервы портить.
"Игра должна удовольствие приносить, а не нервы портить." - жанр хоррор такой:
Хоррор - это когда нервы игрока щекотят, а не приводят его в бешенство от происходящей на экране бредятины.
Ну, косяки мелкие и не очень они фиксят, но хотелось бы все же побольше работы с оптимизацией, так как ни один из всех багов мне не попался , но дропы кадров и отсутствие плавности остались. Хоть и с патчем 1.0.8 стало чуть лучше , но далеко от идеала
Вот тебе отличная штука которая сделает время кадра стабильным и ровным. Игры будут работать плавнее чем до этого
всего-то надо отправить смс..
что-то не очень я тебя понял)
Проблемы со звуком и субтитрами исправили?
Да, для этого нужно ставить игру на SSD. Вполне возможно, что она только на m2.
У меня игра на м.2 стоит и вот сейчас хочу сделать эксперимент на HDD)) пойдут ли жесткие фризы и проблемы звука или нет
ssd не помогает не гони фигню. На ssd прошел и проблема никуда не ушла
Поставил игру на HDD и сразу же появились проблемы со звуком + фризы при повороте мышкой и текстуры не грузятся должным образом. SSD m.2 ТОП!