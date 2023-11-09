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Alan Wake 2 27.10.2023
8.1 1 333 оценки

Новое обновление для Alan Wake 2 устраняет более 100 проблем, в том числе специфические для PS5 и Xbox

butcher69
Новости

Компания Remedy Entertainment выпустила обновление под номером 10 для Alan Wake 2, в котором исправлено более 100 ошибок, в том числе и специфических для разных платформ.

С момента глобального цифрового запуска игры в конце прошлого месяца было выпущено множество патчей, и сегодня разработчики сообщили об очередном крупном обновлении, исправляющем множество проблем. Игроки будут рады узнать, что этот патч исправляет некоторые критические проблемы с прогрессом в некоторых миссиях. Кроме того, обновление включает в себя дополнительную полировку игры, а также исправление ошибок общего характера.

Также увеличена скорость выпадения патронов и здоровья из контейнеров в бою с боссом Синтией. Что касается исправлений для конкретных платформ, то на PlayStation 5 обновление устраняет проблему, из-за которой использование Share Play в редких случаях приводило к вылетам игры. Кроме того, на консоли Sony исправлены некорректные звуковые состояния в конце игры.

Ознакомиться с полным списком изменений в официальных примечаниях к обновлению № 10 можно здесь.

Alan Wake 2 уже доступна по всему миру для ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S.

11
25
Комментарии: 25
Ваш комментарий
Баклажонок

Скачать где то можно?

4
Gazen Wagen

Можно.

0
Баклажонок Gazen Wagen

Спасибо! Уже скачал

1
warp 37

Главную проблему в ПК-версии не исправят.

4
Никита Краснов

Оптимизацию в лесу пусть поправят лучше.

3
Баклажонок

Почитай вот про лес

https://shazoo.ru/2023/11/09/149809/texnologiia-kostei-u-rastenii-i-drugie-triuki-remedy-sdelavsie-alan-wake-2-samoi-krasivoi-igroi-2023-goda

1
Tabletka_aspirina Баклажонок

поиграй в ремейки ре2-3-4 или the evil within 2, которые на голову выше по графонию AW2, и идут при этом на любом ведре, и да, там даже мыла нет, которого в AW2 лютое количество.

-5
Баклажонок Tabletka_aspirina

Давай ты покажешь мне такие кадры из резиков 2-3-4 и я тебе бесплатно почтой отправлю RTX3070? Как тебе такое предложение?

Спойлер
1
Walkan90 Tabletka_aspirina

Можно сколько угодно ругать AW за оптимизацию, но в РЕ даже рядом такой картинки нет.

2
askazanov

Ок, значит ещё немного можно подождать, а потом и поиграть )

2
Гусь Отличный

Пишут что скучный симулятор ходьбы с двумя-тремя врагами на игру.

4
Баклажонок Гусь Отличный

Такое пишут те кому игра не нравится. Вот мне нравится и играю уже по второму кругу)) читаю все записки и заглядываю в каждый уголок

1
kolinmah Гусь Отличный

Да, так и есть. Дошел до станции метро. Дальше играть не смог. Вынос мозга какой-то. Игра должна удовольствие приносить, а не нервы портить.

1
Гусь Отличный kolinmah

"Игра должна удовольствие приносить, а не нервы портить." - жанр хоррор такой:

0
kolinmah Гусь Отличный

Хоррор - это когда нервы игрока щекотят, а не приводят его в бешенство от происходящей на экране бредятины.

3
Morpex333

Ну, косяки мелкие и не очень они фиксят, но хотелось бы все же побольше работы с оптимизацией, так как ни один из всех багов мне не попался , но дропы кадров и отсутствие плавности остались. Хоть и с патчем 1.0.8 стало чуть лучше , но далеко от идеала

1
Баклажонок

Вот тебе отличная штука которая сделает время кадра стабильным и ровным. Игры будут работать плавнее чем до этого

3
A E Баклажонок

всего-то надо отправить смс..

-1
Баклажонок A E

что-то не очень я тебя понял)

1
DiAZ...

Проблемы со звуком и субтитрами исправили?

1
Redline666

Да, для этого нужно ставить игру на SSD. Вполне возможно, что она только на m2.

1
Баклажонок Redline666

У меня игра на м.2 стоит и вот сейчас хочу сделать эксперимент на HDD)) пойдут ли жесткие фризы и проблемы звука или нет

1
lokdogg Redline666

ssd не помогает не гони фигню. На ssd прошел и проблема никуда не ушла

-2
Баклажонок Redline666

Поставил игру на HDD и сразу же появились проблемы со звуком + фризы при повороте мышкой и текстуры не грузятся должным образом. SSD m.2 ТОП!

2