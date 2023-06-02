Alan Wake 2 17.10.2023
8.5 458 оценок

Новое видео о разработке Alan Wake 2 знакомит с Сагой Андерсон

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monk70
Новости

Издательство Epic Games и разработчик Remedy Entertainment выпустили дневник разработчиков Alan Wake II «За кулисами», в котором рассказывается о новом персонаже Саге Андерсон.

Сага Андерсон - опытный агент ФБР, главный герой и второй игровой персонаж Alan Wake II, присоединившийся к вернувшемуся главному герою Алану Уэйку.

Alan Wake II выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Epic Games Store 17 октября.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
Кто Кто

опять черная баба

9
digitalkid

Подумаешь, чуть загорела после квантумбрейка.

12
jax baron

Вчера ремастер закончил- топ сюжет хорошая игра.

1
ForsakenOne

С таким гг пусть не удивляются плохим продажам. Хотя эпики все покроют.

1
Shеpard

Основная касса как раз там, где такие гг считаются уже нормой.

2
SULIK 712 Shеpard

+

0
ForsakenOne Shеpard

В редфалл тоже был такой персонаж и выпячивали его всегда больше остальных, успех все видели. А гта са и 5 наверное единственные где черный гг топ и до повестки они нормально воспринимались.

3
BrokVud ForsakenOne

Так просто в ГТА эти персонажи на своем месте и поэтому все отлично работает. А тут черная, средних лет, умная, мать... Спрашивается нафиг там Алан теперь нужен, она все сама порешает. А знаю, Алан будет ныть, потому что он белый, никчемный мужик))

0
МАХАН МАХАНОВИЧ ForsakenOne

А в мафии 3?

0
Кей Овальд

Вообще не Сага Андерсон. Впрочем, там и Астрид из скандинавов выписывают, черти...

1
Everect

До свидания.

0