Новое видео о разработке Alan Wake 2 знакомит с Сагой Андерсон

Издательство Epic Games и разработчик Remedy Entertainment выпустили дневник разработчиков Alan Wake II «За кулисами», в котором рассказывается о новом персонаже Саге Андерсон.
Сага Андерсон - опытный агент ФБР, главный герой и второй игровой персонаж Alan Wake II, присоединившийся к вернувшемуся главному герою Алану Уэйку.
Alan Wake II выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Epic Games Store 17 октября.
опять черная баба
Подумаешь, чуть загорела после квантумбрейка.
Вчера ремастер закончил- топ сюжет хорошая игра.
С таким гг пусть не удивляются плохим продажам. Хотя эпики все покроют.
Основная касса как раз там, где такие гг считаются уже нормой.
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В редфалл тоже был такой персонаж и выпячивали его всегда больше остальных, успех все видели. А гта са и 5 наверное единственные где черный гг топ и до повестки они нормально воспринимались.
Так просто в ГТА эти персонажи на своем месте и поэтому все отлично работает. А тут черная, средних лет, умная, мать... Спрашивается нафиг там Алан теперь нужен, она все сама порешает. А знаю, Алан будет ныть, потому что он белый, никчемный мужик))
А в мафии 3?
Вообще не Сага Андерсон. Впрочем, там и Астрид из скандинавов выписывают, черти...
До свидания.