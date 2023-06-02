Новое видео о разработке Alan Wake 2 знакомит с Сагой Андерсон ©

Издательство Epic Games и разработчик Remedy Entertainment выпустили дневник разработчиков Alan Wake II «За кулисами», в котором рассказывается о новом персонаже Саге Андерсон.

Сага Андерсон - опытный агент ФБР, главный герой и второй игровой персонаж Alan Wake II, присоединившийся к вернувшемуся главному герою Алану Уэйку.

Alan Wake II выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК в Epic Games Store 17 октября.