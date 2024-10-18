Новые детали и скриншоты дополнения The Lake House для Alan Wake 2

В скором времени поклонники Alan Wake 2 смогут погрузиться в новое дополнение под названием The Lake House, где главной героиней станет агент Федерального Бюро Контроля (ФБК) Киран Эстевез. События DLC разворачиваются параллельно основной сюжетной линии Саги Андерсон, а к моменту их встречи события дополнения уже будут завершены.

Разработчики заявляют, что The Lake House значительно углубится в хоррор-составляющую игры. Новая локация напомнит мрачную главу из дома престарелых, уже знакомую игрокам по основной игре. В дополнении появятся новые виды врагов — монстры, обитающие в картинах с паранормальными свойствами. Они могут перемещаться из одной картины в другую, что добавляет дополнительную опасность.

Киран Эстевез будет вооружена табельным пистолетом и особым оружием, которое эффективно уничтожает паранормальные сущности. Сам дом, который даст название дополнению, станет многоуровневой локацией, полной секретов и сюжетных элементов, которые углубляют понимание мира Alan Wake.

The Lake House также теснее связано с игрой Control. В конце трейлера можно увидеть персонажа, похожего на Дилана Фейдена, что намекает на сильную взаимосвязь между этими двумя играми.

Релиз дополнения состоится 22 октября для владельцев делюкс-издания Alan Wake 2.