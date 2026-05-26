Новый CEO Remedy разочарован продажами Alan Wake и Control: "Эти игры заслуживали большего"

Новый генеральный директор Remedy Entertainment Жан-Шарль Годешон недавно заявил, что и Alan Wake, и Control заслуживали более высоких продаж, чем получили.

В интервью The Game Business Годешон сказал:

Жаль, но, как мне кажется, Alan Wake должна была продаться лучше. Control тоже должна была продаться лучше.

Годешон присоединился к Remedy в начале этого года после работы над крупными франшизами Battlefield и FIFA в Electronic Arts. Он считает обе игры высококачественными проектами с гораздо большим потенциалом роста.

Главная цель Remedy сейчас — расширение франшиз Alan Wake и Control перед переходом к новым проектам. Ключевой частью этой стратегии стало партнёрство студии с Annapurna Interactive, заключённое в 2024 году. Соглашение финансирует следующую игру серии Control, пока известную под названием “Control Resonant”, в то время как Annapurna получает права на создание фильмов, сериалов и других адаптаций по Alan Wake и Control.

Годешон объяснил, что цель сделки — помочь играм охватить более широкую аудиторию через разные медиа:

Наше соглашение с Annapurna направлено на то, чтобы наши игры и франшизы засияли ещё ярче и достигли аудитории, которой у нас сейчас нет… Кросс-медийный подход поможет нам этого добиться.

Он также заявил, что Remedy пока раскрыла лишь часть творческого потенциала этих франшиз и намерена активно развивать их дальше.