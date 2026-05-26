Новый CEO Remedy разочарован продажами Alan Wake и Control: "Эти игры заслуживали большего"

Новый генеральный директор Remedy Entertainment Жан-Шарль Годешон недавно заявил, что и Alan Wake, и Control заслуживали более высоких продаж, чем получили.
В интервью The Game Business Годешон сказал:
Жаль, но, как мне кажется, Alan Wake должна была продаться лучше. Control тоже должна была продаться лучше.
Годешон присоединился к Remedy в начале этого года после работы над крупными франшизами Battlefield и FIFA в Electronic Arts. Он считает обе игры высококачественными проектами с гораздо большим потенциалом роста.
Главная цель Remedy сейчас — расширение франшиз Alan Wake и Control перед переходом к новым проектам. Ключевой частью этой стратегии стало партнёрство студии с Annapurna Interactive, заключённое в 2024 году. Соглашение финансирует следующую игру серии Control, пока известную под названием “Control Resonant”, в то время как Annapurna получает права на создание фильмов, сериалов и других адаптаций по Alan Wake и Control.
Годешон объяснил, что цель сделки — помочь играм охватить более широкую аудиторию через разные медиа:
Наше соглашение с Annapurna направлено на то, чтобы наши игры и франшизы засияли ещё ярче и достигли аудитории, которой у нас сейчас нет… Кросс-медийный подход поможет нам этого добиться.
Он также заявил, что Remedy пока раскрыла лишь часть творческого потенциала этих франшиз и намерена активно развивать их дальше.
В стиме Вэйка 2-го выпустите и спасёте продажи, дебилы!
Alan Wake 2 такая душная.... нудная игра.... даже с русской озвучкой не осилил.... чуть больше половина игры прошел и понял, что я себя просто заставляют ради принципа пройти.... ну, никакого удовольствия от игры я не получаю (так как первая часть в то время была шикарная, и в плане сюжета и в плане геймплея не обычно было)
Так у них каждая новая игра хуже предыдущей, их последние игры бесплатно нафиг не вперлись, если первый Alan Wake вполне нормально игрался и был очень атмосферный, даже поездки на машине были очень классные, во второй части это тупо заставки, и вообще Alan Wake 2 превратили в какое то унылое тупое кинцо с разбором улик для полных даунов, ещё с отвратительной оптимизацией.
Давно от Ремеди ни чего годного не жду кроме ремейков Макса, но судя по отсутствие хоть каких то материалов и роликов по разработке там походу тоже всё печально.