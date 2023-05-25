Новый геймплей Alan Wake 2 покажут 8 июня во время Summer Game Fest

Журналист, ведущий и организатор видеоигровых мероприятий Джефф Кили опубликовал пост в социальных сетях, чтобы сообщить, что новый геймплей Alan Wake 2 будет показан во время Summer Game Fest. Геймплей представит Сэм Лейк.
Среди крупных анонсов Summer Game Fest 2023, обещанных Кили, будет место для мировой премьеры первого геймплея Mortal Kombat 1
Alan Wake 2 был анонсирован уже давно, но полноценный трейлер был представлен только вчера, на выставке PlayStation Showcase. Игра выйдет 17 октября для PC, PS5 и Xbox Series.
13 лет спустя Алан все еще застрял в Темном месте и по-прежнему обречен писать, чтобы формировать реальность вокруг себя. Но агент ФБР по имени Сага Андерсон прибывает в Брайт Фоллс для расследования убийств, которое быстро приведет ее к пропавшему автору.
Ну ремеди, и рыбку съели, и на две конфы успели
Глянем что в итоге
Сëма Озеров ещё могет? А вот это мы и узнаем.
А почему на заставке-картике новости какой-то малобюджетный Морбиус?