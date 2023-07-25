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Alan Wake 2 17.10.2023
8.4 511 оценок

Новый геймплей Alan Wake 2 с описанием особенностей хоррора покажут через месяц

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Gutsz
Новости

Долгожданное продолжение психологического триллера Alan Wake выйдет уже осенью этого года, но перед этим разработчики игры собираются основательно познакомить геймеров с главными фишками проекта. Студия официально подтвердила свое участие на Gamescom, где они собираются показать еще один отрывок с игровым процессом и рассказать о некоторых особенностях Alan Wake 2.

О намерении Remedy привести свой новый хоррор на крупнейшую европейскую выставку игр стало известно от директора по связям с общественностью Томаса Пуха. По его словам, разработчики готовят масштабную презентацию Alan Wake 2 для живой аудитории. Также будет показан новый геймплей игры и разработчики обещают привести с собой больше информации о самом сюжете продолжения.

Скорее всего, Alan Wake 2 можно будет увидеть онлайн в рамках церемонии Opening Night Live, которая пройдет вечером 22 августа. Кроме этого, разработчики будут присутствовать на основной выставке Gamescom с 23 по 27 августа, организовав более подробную демонстрацию игры для участников мероприятия.

Выход Alan Wake 2 состоится 17 октября на ПК, PS5 и Xbox Series S|X.

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4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Mad_cloud

До выхода осталось не так уж и много

0
Protocol10

среднячок будет как и первая часть, у этой конторки тольк первый макс топовой игрой был

-2
QuietisticVirgil

"звуки отвращения"

0
Robert Blake QuietisticVirgil

"Сердито какает"

0