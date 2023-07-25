Новый геймплей Alan Wake 2 с описанием особенностей хоррора покажут через месяц

Долгожданное продолжение психологического триллера Alan Wake выйдет уже осенью этого года, но перед этим разработчики игры собираются основательно познакомить геймеров с главными фишками проекта. Студия официально подтвердила свое участие на Gamescom, где они собираются показать еще один отрывок с игровым процессом и рассказать о некоторых особенностях Alan Wake 2.
О намерении Remedy привести свой новый хоррор на крупнейшую европейскую выставку игр стало известно от директора по связям с общественностью Томаса Пуха. По его словам, разработчики готовят масштабную презентацию Alan Wake 2 для живой аудитории. Также будет показан новый геймплей игры и разработчики обещают привести с собой больше информации о самом сюжете продолжения.
Скорее всего, Alan Wake 2 можно будет увидеть онлайн в рамках церемонии Opening Night Live, которая пройдет вечером 22 августа. Кроме этого, разработчики будут присутствовать на основной выставке Gamescom с 23 по 27 августа, организовав более подробную демонстрацию игры для участников мероприятия.
Выход Alan Wake 2 состоится 17 октября на ПК, PS5 и Xbox Series S|X.
До выхода осталось не так уж и много
среднячок будет как и первая часть, у этой конторки тольк первый макс топовой игрой был
"звуки отвращения"
"Сердито какает"