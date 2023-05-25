Новый протагонист Alan Wake 2 может быть из Quantum Break ©

Вчера мы узнали, что в Alan Wake 2 вместе с Аланом будет второй главный герой. Специальный агент ФБР Сага Андерсон прибывает в Брайт-Фоллс, чтобы расследовать убийство специального агента Роберта Найтингейла, но оказывается в ловушке тех же таинственных сил, что и Алан Уэйк. Для многих фанатов Андерсон кажется совершенно новым персонажем, но на самом деле она была представлена в предыдущей игре Remedy.

Как отмечает AestheticGamer в твиттере, в Quantum Break есть пасхалка под названием Alan Wake: Return. В нем два агента ФБР прибывают в Брайт Фоллс для расследования убийства, в котором подозревается Алан Уэйк. Режиссер игры Сэм Лейк придает свое сходство агенту ФБР Алексу Кейси, который позже погибает и оставляет Андерсон искать убийцу.

Как видите, Андерсон была "сильно переосмыслена" для Alan Wake 2, но сходство между этим видео и трейлером, который мы видели вчера, слишком велико, чтобы его игнорировать. AestheticGamer отмечает, что имя Андерсон также может иметь большое значение.

Сага - имя норвежской богини, жившей в Сёкквабеккр (что означает "Затонувший берег"), которая пила с Одином там, где "прохладные волны текли". Ее фамилия Андерсон, как у братьев Андерсонов из [Alan Wake 1], которые ходили под именем Один и Тор, и вы не можете избавиться от подозрения, что это как-то связано. Наряду с этим Алекс Кейси был, очевидно, персонажем, которого написал Алан Уэйк, но теперь он реален, что, безусловно, окрашивает все их расследование в Брайт Фоллс сомнительной краской.

Учитывая, что Алекс Кейси, напарник Андерсон, убит в трейлере, Quantum Break может дать нам огромные спойлеры для истории, которая появится в Alan Wake 2.

У AestheticGamer есть еще много интересного о вчерашнем трейлере и о том, как он связан с прошлыми проектами Remedy, но здесь мы уходим на территорию потенциальных спойлеров.