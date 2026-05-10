Nvidia RTX Mega Geometry протестировали - экономия до 1 ГБ VRAM и путь к фотореализму без артефактов

Tom's Hardware протестировал технологию Nvidia RTX Mega Geometry в Alan Wake 2 и демке RTX Bonsai Diorama. Результаты: до 1 ГБ экономии видеопамяти, устранение артефактов в тенях и отражениях, но и ощутимый удар по производительности при полной детализации геометрии.

Суть технологии — в отказе от упрощённых прокси-мешей при трассировке лучей. Раньше разработчикам приходилось использовать низкокачественные версии геометрии для рейтрейсинга, потому что оригинальные Nanite-меши с миллионами треугольников требовали частого перестроения BVH и жрали VRAM. RTX Mega Geometry вводит Cluster Acceleration Structures — треугольники группируются в кластеры до 256 штук, и дальше лучи работают с кластерами, а не с отдельными треугольниками. BVH перестраивается на GPU, без нагрузки на процессор.

В Alan Wake 2 с пайплайном path tracing на RTX 4090 технология дала плюс 13% к частоте кадров и сократила использование VRAM примерно на 1 ГБ . Это на карте без специального «железа» под Mega Geometry — RTX 40-я серия не имеет кластерных движков четвёртого поколения RT-ядер, поддержка идёт через драйвер.

На RTX 50-й серии, где кластерные движки встроены в «кремний», картина сложнее. В демке Bonsai Diorama с полным path tracing'ом Nanite-геометрии на RTX 5090 падение производительности при включении Mega Geometry составляет 21% в 4K и 24% в 1440p . На RTX 5070 — минус 27% в 1080p. При этом качество картинки принципиально другое: исчезают пропадающие листья в отражениях, некорректное самозатенение, артефакты Lumen. Каждый объект в сцене получает попиксельно точные тени.

На RTX 5060 без DLSS и Frame Generation демка идёт ниже 30 FPS. С DLSS — за 100 FPS, но ценой качества картинки и отзывчивости . Это не столько проблема технологии, сколько честное признание: честный path tracing на полной геометрии — это тяжело. Даже 5090 упирается.

При этом в другом демо — «лесном», показанном на GDC 2026 — RTX 5090 с Mega Geometry выдаёт 80 FPS в 4K с DLSS Quality. Разница с Bonsai Diorama в том, что лесной демо использует кластерные темплейты для повторяющейся геометрии вроде листвы, и прирост производительности там выше.

Технология поддерживается с RTX 20-й серии, но 50-я серия — с аппаратным ускорением: движок пересечения треугольных кластеров и движок сжатия кластеров удваивают скорость пересечения лучей с треугольниками по сравнению с RTX 40.

Из игр с подтверждённой поддержкой: Alan Wake 2, The Witcher 4 и Control Resonant .

Что это значит на практике — пока не совсем ясно. Mega Geometry позволяет либо экономить VRAM на существующих ассетах, либо включать честный path tracing на полной геометрии ценой производительности. Разработчикам дали выбор, а не серебряную пулю. Первые реальные игры с поддержкой покажут, какой вариант окажется востребованным.