NVIDIA выпустит DLSS 3.5 с технологией реконструкции лучей осенью этого года

Компания NVIDIA завершает работу над новой игровой технологией, которую она планирует выпустить осенью этого года. Названая просто DLSS 3.5, эта технология основана на DLSS 3 и представляет новую функцию под названием Ray Tracing Reconstruction (RR).
DLSS 3.5 RR заменяет текущий шумоподавитель NVIDIA на основе искусственного интеллекта алгоритмом, который более интеллектуально восстанавливает данные о лучах. Текущий шумоподавитель NVIDIA использует искусственный интеллект для восстановления "пропущенных" лучей, но функционально не отличается от других технологий шумоподавления в индустрии.
DLSS 3.5 RR восстанавливает элементы трассировки лучей в вашей игре более "интеллектуально", поскольку учитывает еще больше входных данных от игрового движка и использует DNN, обученную на пятикратном увеличении данных, с учетом специфики игры.
Игры, использующие DLSS 3.5, в итоге должны выглядеть лучше, чем с родным разрешением и устаревшим шумоподавителем.
На момент запуска DLSS 3.5 будут поддерживать не менее шести игр и приложений для создания контента, включая Alan Wake II, Portal RTX и Cyberpunk 2077. Кроме того, он будет доступен на платформах NVIDIA Omniverse, Chaos Vantage и D5 Renderer.
И конечно же работать она будет только с видеокартами 4000-х сериях,где и так мощности хватает.
Погоди толи еще будет на rtx 5000 и 6000 сериях
на 5000 серии это будет работать, судя по предыдущему опыту
Любую дичь придумывают, чтобы продавать новые видеокарты. А то в плане чистой производительности средний сегмент из себя ничего не представляет, переходить на него многие не спешат.
Подобную штуку в Контроле сделал моддер-сотрудник Ремеди
Чисто технически DLSS полезная технология, развивающаяся с хорошим темпом. И от того только печальнее, что Nvidia используют её как основное оружие маркетинга. В итоге технология не позволяет продлить жизнь устаревшим видеокартам, а усугубляет оптимизацию на среднем и топовом сегменте, путем расхолаживания разработчиков, ответственных за оптимизацию. Про оверпрайс болванки, уступающие по производительности прошлому поколению я вообще молчу. Они созданы исключительно чтобы содрать денег с потребителей, не располагающих большими бюджетами, но клюнувшими на технологию.
Компанию в этой ситуации понять можно, они деньги зарабатывают, но почему это поддерживается рублем, мне не понятно.
Всё больше убеждаюсь в том, что Киберхрюк - не более чем бета-платформа для тестов новых фич хуанга.
Годная штука, осталось понять как её скачать на старые видеокарты.
Никак
"Компания NVIDIA завершает работу над новой игровой технологией, которую она планирует выпустить осенью этого года. Названая просто DLSS 3.5, эта технология основана на DLSS 3 и представляет новую функцию под названием Ray Tracing Reconstruction (RR)."
Молодцы, опять что-то новое, пусть и не совсем. Дюже интересно будет глянуть, как DLSS 3.5 будет работать в реальных играх. Осень, не за горами, NVidia, RESPECT.
p.s. "Игры, использующие DLSS 3.5, в итоге должны выглядеть лучше, чем с родным разрешением и устаревшим шумоподавителем."
Если так и будет на самом деле, то это ж просто, фааааантастика. (добрая улыбка, в ожидании выхода технологии)