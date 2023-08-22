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Alan Wake 2 27.10.2023
8.4 522 оценки

NVIDIA выпустит DLSS 3.5 с технологией реконструкции лучей осенью этого года

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butcher69
Новости

Компания NVIDIA завершает работу над новой игровой технологией, которую она планирует выпустить осенью этого года. Названая просто DLSS 3.5, эта технология основана на DLSS 3 и представляет новую функцию под названием Ray Tracing Reconstruction (RR).

DLSS 3.5 RR заменяет текущий шумоподавитель NVIDIA на основе искусственного интеллекта алгоритмом, который более интеллектуально восстанавливает данные о лучах. Текущий шумоподавитель NVIDIA использует искусственный интеллект для восстановления "пропущенных" лучей, но функционально не отличается от других технологий шумоподавления в индустрии.

DLSS 3.5 RR восстанавливает элементы трассировки лучей в вашей игре более "интеллектуально", поскольку учитывает еще больше входных данных от игрового движка и использует DNN, обученную на пятикратном увеличении данных, с учетом специфики игры.

Игры, использующие DLSS 3.5, в итоге должны выглядеть лучше, чем с родным разрешением и устаревшим шумоподавителем.

На момент запуска DLSS 3.5 будут поддерживать не менее шести игр и приложений для создания контента, включая Alan Wake II, Portal RTX и Cyberpunk 2077. Кроме того, он будет доступен на платформах NVIDIA Omniverse, Chaos Vantage и D5 Renderer.

10
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
AndruhaGruz

И конечно же работать она будет только с видеокартами 4000-х сериях,где и так мощности хватает.

6
Kitocun

Погоди толи еще будет на rtx 5000 и 6000 сериях

0
real19911

на 5000 серии это будет работать, судя по предыдущему опыту

0
warp 37

Любую дичь придумывают, чтобы продавать новые видеокарты. А то в плане чистой производительности средний сегмент из себя ничего не представляет, переходить на него многие не спешат.

4
Stas776

Подобную штуку в Контроле сделал моддер-сотрудник Ремеди

1
Dry2Ice

Чисто технически DLSS полезная технология, развивающаяся с хорошим темпом. И от того только печальнее, что Nvidia используют её как основное оружие маркетинга. В итоге технология не позволяет продлить жизнь устаревшим видеокартам, а усугубляет оптимизацию на среднем и топовом сегменте, путем расхолаживания разработчиков, ответственных за оптимизацию. Про оверпрайс болванки, уступающие по производительности прошлому поколению я вообще молчу. Они созданы исключительно чтобы содрать денег с потребителей, не располагающих большими бюджетами, но клюнувшими на технологию.

Компанию в этой ситуации понять можно, они деньги зарабатывают, но почему это поддерживается рублем, мне не понятно.

1
Dr_Shtopor

Всё больше убеждаюсь в том, что Киберхрюк - не более чем бета-платформа для тестов новых фич хуанга.

1
Real Slim Shady

Годная штука, осталось понять как её скачать на старые видеокарты.

-2
Fenharell

Никак

0
AllConforD

"Компания NVIDIA завершает работу над новой игровой технологией, которую она планирует выпустить осенью этого года. Названая просто DLSS 3.5, эта технология основана на DLSS 3 и представляет новую функцию под названием Ray Tracing Reconstruction (RR)."

Молодцы, опять что-то новое, пусть и не совсем. Дюже интересно будет глянуть, как DLSS 3.5 будет работать в реальных играх. Осень, не за горами, NVidia, RESPECT.

p.s. "Игры, использующие DLSS 3.5, в итоге должны выглядеть лучше, чем с родным разрешением и устаревшим шумоподавителем."

Если так и будет на самом деле, то это ж просто, фааааантастика. (добрая улыбка, в ожидании выхода технологии)

-8