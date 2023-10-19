Обнародован список трофеев Alan Wake 2

На странице игры Alan Wake 2 появился список трофеев, которые игроки будут разблокировать по мере путешествия по Брайт-Фоллс в роли Саги Андерсон и Тёмному месту в роли Алана Уэйка.
Всего в Alan Wake 2 67 трофеев (1 платиновый, 0 золотых, 1 серебряный, 65 бронзовых). Список в основан на завершении. Нам нужны все предметы коллекционирования: рекламные ролики братьев Коскела, видеоролики «Путешествие писателя», оружие, куклы «Детские стишки», головоломки «Детские стишки», культовые тайники и коробки для завтрака, амулеты. Также есть трофеи для каждой главы, для некоторых боссов, для каждого оружия и для некоторых разных заданий.
Со списком трофеев можно ознакомиться по ссылке.