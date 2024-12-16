Обновление Alan Wake 2 добавляет возможность отключения PSSR на PS5 Pro

После проблем с обновлением PS5 Pro для Alan Wake 2 компания Remedy Entertainment выпустила новый патч, предлагающий некоторые изменения и дополнительные параметры. К ним относятся новый сбалансированный режим для дисплеев с частотой 120 Гц. Он включает разрешение режима производительности и настройки режима качества PS5 Pro, нацеленные на 40 кадров в секунду.

Обновление также «слегка» изменяет настройки режима производительности, чтобы обеспечить «более постоянную» частоту кадров, и настройки трассировки лучей в режимах качества и сбалансированного, чтобы обеспечить меньше шума. Возможно, наиболее заметной является возможность отключить PlayStation Spectral Super Resolution.

Заметки об обновлении Alan Wake 2 1.2.7

Улучшения и дополнения

[PS5 Pro] Добавлен новый графический режим «Сбалансированный». Для этого режима требуются совместимые дисплеи, которые могут достигать частоты обновления 120 Гц. Сбалансированный режим объединяет настройки режима качества PS5 Pro, включая трассировку лучей, с разрешением режима производительности. Этот режим нацелен на 40 кадров в секунду.

[PS5 Pro] Немного скорректированы визуальные настройки режима «Производительность» для достижения более стабильной частоты кадров.

[PS5 Pro] Режимы «Качество» и «Сбалансированный»: скорректированы настройки трассировки лучей для достижения менее шумного изображения.

[PS5 Pro] Добавлена ​​возможность включения/выключения PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution).

Исправления

[The Lake House] Исправлены коллекционные рукописи, которые отображали неправильную страницу в Saga’s Mind Place.

[The Lake House] Исправлено отсутствие звука в коллекционном видео «Добро пожаловать в Lake House».

Незначительные исправления и оптимизации.

Alan Wake 2 доступна для Xbox Series X/S, PS5 и ПК.