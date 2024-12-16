Обновление Alan Wake 2 добавляет возможность отключения PSSR на PS5 Pro

После проблем с обновлением PS5 Pro для Alan Wake 2 компания Remedy Entertainment выпустила новый патч, предлагающий некоторые изменения и дополнительные параметры. К ним относятся новый сбалансированный режим для дисплеев с частотой 120 Гц. Он включает разрешение режима производительности и настройки режима качества PS5 Pro, нацеленные на 40 кадров в секунду.
Обновление также «слегка» изменяет настройки режима производительности, чтобы обеспечить «более постоянную» частоту кадров, и настройки трассировки лучей в режимах качества и сбалансированного, чтобы обеспечить меньше шума. Возможно, наиболее заметной является возможность отключить PlayStation Spectral Super Resolution.
Заметки об обновлении Alan Wake 2 1.2.7
Улучшения и дополнения
- [PS5 Pro] Добавлен новый графический режим «Сбалансированный». Для этого режима требуются совместимые дисплеи, которые могут достигать частоты обновления 120 Гц. Сбалансированный режим объединяет настройки режима качества PS5 Pro, включая трассировку лучей, с разрешением режима производительности. Этот режим нацелен на 40 кадров в секунду.
- [PS5 Pro] Немного скорректированы визуальные настройки режима «Производительность» для достижения более стабильной частоты кадров.
- [PS5 Pro] Режимы «Качество» и «Сбалансированный»: скорректированы настройки трассировки лучей для достижения менее шумного изображения.
- [PS5 Pro] Добавлена возможность включения/выключения PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution).
Исправления
- [The Lake House] Исправлены коллекционные рукописи, которые отображали неправильную страницу в Saga’s Mind Place.
- [The Lake House] Исправлено отсутствие звука в коллекционном видео «Добро пожаловать в Lake House».
- Незначительные исправления и оптимизации.
Alan Wake 2 доступна для Xbox Series X/S, PS5 и ПК.
Ура победа, 40фпс+2 фальшивых герца на кадр. При исходном разрешении 864р
Ха-ха-ха-ха-ха :D
Нда, вот это я понимаю МОЩЩЩЩЩЬ некст гена. С другой стороны, у консольщиков глаз не видит больше 30 кадров, поэтому от столь высокого ФПС у них, скорее всего, голова закружится.
Eeeeeee
40 фпс я считаю это победа. Теперь точно некст ген пришёл.