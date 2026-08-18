Обновление Alan Wake 2 принесло поддержку AMD FSR 4 и генерации кадров, исправление проблем с режимом "Новая игра+"

Компания Remedy Entertainment выпустила новое обновление 1.2.10 для Alan Wake 2 для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК, добавляющее новые функции AMD FSR, а также исправления для кинематографических роликов, режима «Новая игра+» и сбоев.

Улучшения и дополнения

[PC] Добавлена ​​поддержка FSR 4. FSR 4 автоматически включается на поддерживаемых видеокартах при выборе FSR Super Resolution.

[PC] Добавлена ​​поддержка генерации кадров FSR. Эта опция доступна в настройках графики на поддерживаемых видеокартах.

[PC] Микрокарты непрозрачности и переупорядочивание выполнения шейдеров теперь используют SDK Agility, что обеспечивает поддержку нескольких производителей графических процессоров.

Исправлены сохраняющиеся проблемы синхронизации звука во время кат-сцен на всех платформах.

Исправления

Исправлена ​​ошибка, из-за которой тайник с арбалетами мог блокировать доступ к маяку в режиме «Новая игра+».

Исправлен потенциальный сбой при использовании быстрых слотов при определённых обстоятельствах.

Другие незначительные исправления и улучшения

Alan Wake 2 доступна для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.