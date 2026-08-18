Обновление Alan Wake 2 принесло поддержку AMD FSR 4 и генерации кадров, исправление проблем с режимом "Новая игра+"

Компания Remedy Entertainment выпустила новое обновление 1.2.10 для Alan Wake 2 для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК, добавляющее новые функции AMD FSR, а также исправления для кинематографических роликов, режима «Новая игра+» и сбоев.
Улучшения и дополнения
- [PC] Добавлена поддержка FSR 4. FSR 4 автоматически включается на поддерживаемых видеокартах при выборе FSR Super Resolution.
- [PC] Добавлена поддержка генерации кадров FSR. Эта опция доступна в настройках графики на поддерживаемых видеокартах.
- [PC] Микрокарты непрозрачности и переупорядочивание выполнения шейдеров теперь используют SDK Agility, что обеспечивает поддержку нескольких производителей графических процессоров.
- Исправлены сохраняющиеся проблемы синхронизации звука во время кат-сцен на всех платформах.
Исправления
- Исправлена ошибка, из-за которой тайник с арбалетами мог блокировать доступ к маяку в режиме «Новая игра+».
- Исправлен потенциальный сбой при использовании быстрых слотов при определённых обстоятельствах.
- Другие незначительные исправления и улучшения
Alan Wake 2 доступна для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.
фрс 4 даже до длсс 3 пока не дотягивается
короче на консолях ничего интересного
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