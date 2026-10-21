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Alan Wake 2 27.10.2023
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
8.2 3 213 оценок

Обновление для Alan Wake 2: добавлена поддержка FSR 4.1 и исправлена работа HDR

monk70 monk70

Для Alan Wake 2 вышло новое обновление, доступное на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. Патч обновляет технологию FSR на ПК до версии 4.1, а также устраняет проблему с переключателем HDR на совместимых дисплеях.

Обновление доступно на всех поддерживаемых платформах; для каждой из них предусмотрен свой номер версии. Другие изменения в описании обновления не указаны.

Список изменений в обновлении Alan Wake 2

Улучшения для ПК

  • ​​ Обновлена ​​поддержка AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) до версии 4.1.

Исправление ошибок

  • Исправлена ​​работа переключателя HDR: теперь он отображается корректно на совместимых дисплеях.

Актуальные номера версий

  • PlayStation 5: версия 1.200.011
  • Xbox Series X|S: версия 1.2.0.11
  • ПК: версия 1.2.11

Релиз Alan Wake 2 состоялся 27 октября 2023 года на PlayStation 5, Windows и Xbox Series X|S. Разработчиком игры выступила студия Remedy Entertainment, издателем — Epic Games Publishing.

Обновления 43
15
7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
Alex FQD

Ну наконец-то, давно пора, с удовольствием пройду ещё разок, с FSR4!

8
OneMalthus

Уже можно поиграть или ещё будут правки?

5
VigitalART

Так я месяц назад проходил,там уже был fsr 4.1

Игра кстати хорошая оказалась )

5