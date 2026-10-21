Обновление для Alan Wake 2: добавлена поддержка FSR 4.1 и исправлена работа HDR

Для Alan Wake 2 вышло новое обновление, доступное на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. Патч обновляет технологию FSR на ПК до версии 4.1, а также устраняет проблему с переключателем HDR на совместимых дисплеях.
Обновление доступно на всех поддерживаемых платформах; для каждой из них предусмотрен свой номер версии. Другие изменения в описании обновления не указаны.
Список изменений в обновлении Alan Wake 2
Улучшения для ПК
- Обновлена поддержка AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) до версии 4.1.
Исправление ошибок
- Исправлена работа переключателя HDR: теперь он отображается корректно на совместимых дисплеях.
Актуальные номера версий
- PlayStation 5: версия 1.200.011
- Xbox Series X|S: версия 1.2.0.11
- ПК: версия 1.2.11
Релиз Alan Wake 2 состоялся 27 октября 2023 года на PlayStation 5, Windows и Xbox Series X|S. Разработчиком игры выступила студия Remedy Entertainment, издателем — Epic Games Publishing.
Ну наконец-то, давно пора, с удовольствием пройду ещё разок, с FSR4!
Уже можно поиграть или ещё будут правки?
Так я месяц назад проходил,там уже был fsr 4.1
Игра кстати хорошая оказалась )