Обновление для Alan Wake 2: добавлена поддержка FSR 4.1 и исправлена работа HDR

Для Alan Wake 2 вышло новое обновление, доступное на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. Патч обновляет технологию FSR на ПК до версии 4.1, а также устраняет проблему с переключателем HDR на совместимых дисплеях.

Обновление доступно на всех поддерживаемых платформах; для каждой из них предусмотрен свой номер версии. Другие изменения в описании обновления не указаны.

Список изменений в обновлении Alan Wake 2

Улучшения для ПК

​​ Обновлена ​​поддержка AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) до версии 4.1.

Исправление ошибок

Исправлена ​​работа переключателя HDR: теперь он отображается корректно на совместимых дисплеях.

Актуальные номера версий

PlayStation 5: версия 1.200.011

Xbox Series X|S: версия 1.2.0.11

ПК: версия 1.2.11

Релиз Alan Wake 2 состоялся 27 октября 2023 года на PlayStation 5, Windows и Xbox Series X|S. Разработчиком игры выступила студия Remedy Entertainment, издателем — Epic Games Publishing.