Официально: второе дополнение для Alan Wake 2 выйдет в октябре

Компания Remedy Entertainment сообщила дату выхода физического делюкс-издания Alan Wake 2, а также рассказала о том, что второе расширение, The Lake House, также выйдет в октябре.
Когда разработчиков спросили, что они могут сказать по этому поводу, они ответили: "Не так уж много!". Они подтвердили, что действие расширения происходит в титульном объекте у озера Котел, Брайт Фоллс. "Независимая правительственная организация" создала его для "проведения секретных исследований", но, как это часто бывает во вселенной Remedy, все пошло не так.
Пока неясно, как будут развиваться события, но, скорее всего, они будут связаны с сюжетом базовой игры больше, чем с Night Springs. Последняя сильно отклонилась от сюжета: в ней появились три "новых" персонажа - Актер, Официантка и Брат. Их истории разворачиваются в рамках повествования шоу в стиле "Сумеречной зоны", не имея никакого отношения к их вдохновителям.
Alan Wake 2 доступна для Xbox Series X/S, PS5 и PC.
Что то слабенькие длс, в Контроле гораздо лучше были.
ой всё✋ // Константин Игоревич
Надеюсь, будет более сюжетно ориентированное длс. Предыдущее было прикольное, но короткое и, по сути, бессмысленное(
Из DLC понравились только песня и сюжет про официантку.
Эпизод за официантку отличный,остальные два не очень.
а мне пофиг
Акстись.
не надооо!!хватит уже этого беспредела!