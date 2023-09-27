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Alan Wake 2 27.10.2023
8.4 546 оценок

Опубликовано прохождение двух миссий Alan Wake 2 - за Алана и Сагу

Simple Jack
Новости

Спало эмбарго на превью Alan Wake 2. Портал VGC поделился прохождением двух миссий игры — за Алана Уэйка и Сагу Андерсон.

Писатель отправляется на место убийства в отеле. Часть сцен вырезана во избежание спойлеров. В миссии за агента ФБР игрокам предстоит исследовать город.

22 сентября на канале IGN рассказали об особенностях геймплея за обоих протагонистов. В Alan Wake 2 у каждого из героев будет своя сюжетная линия, однако в какой-то момент истории персонажей пересекутся.

Alan Wake 2 выйдет 27 октября. Игра будет доступна на PC, Xbox Series X|S и PS5.

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Комментарии: 13
Ваш комментарий
PersonaR8

А мне нравятся оба героя. Разбавляет повествование.

3
брaтанчик

О, 60 FPS 🔥

0
UndecidedLionel

Ахренительно! Обалденное погружение. Придётся брать приставку.

0
Гасен

На ПК не играется?)))

0
bohdan2015

всё ешё Сагу не вырезали с игры) ну-ну)

0
cuckold

Душный экшОн.

-1
kaka qp0H

каридорный типо ужастик с норм графой. на один раз.2й раз не интересно проходить слушать эти получасовые говорилки... 5к на ветер

-2
-Zion-

Игра за никому не нужную бабу это ложка дёгтя в игре.

Могли играть за Макса Пэйна, а будем за это потому что репрезентация женщин на западе и без этого игру не выпустишь.

-4
Кот Миша

Она стала на защиту от темных сущностей представителей, в т.ч. белой расы. Что не так?

0
-Zion- Кот Миша
от темных сущностей

Нормально всё. А сама она какая?

-3
Stetet

Ой, слушай, в США белого населения уже меньше всех остальных. Так что все канону. Я буду играть, мне всегда было пофиг на цвет кожи человека. Мне главное, чтобы сама игра была интересной. В Crysis главный герой тоже афроамериканец, ну и что??? Я все части проходил, а третью часть так вообще раз 10. Офигенная игра. 👍

0
TheNikolay00 Stetet
В Crysis главный герой тоже афроамериканец

Это Пророк, который в самом начале второй части умер, а ГГ так и не показывали в серии, если не ошибаюсь

0
-Zion- Stetet

Всё бы ничего если бы игра не называлась Alan Wake.

Ну и белое население США это большинство, чернокожих не больше 15%.

0