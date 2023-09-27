Опубликовано прохождение двух миссий Alan Wake 2 - за Алана и Сагу

Спало эмбарго на превью Alan Wake 2. Портал VGC поделился прохождением двух миссий игры — за Алана Уэйка и Сагу Андерсон.
Писатель отправляется на место убийства в отеле. Часть сцен вырезана во избежание спойлеров. В миссии за агента ФБР игрокам предстоит исследовать город.
22 сентября на канале IGN рассказали об особенностях геймплея за обоих протагонистов. В Alan Wake 2 у каждого из героев будет своя сюжетная линия, однако в какой-то момент истории персонажей пересекутся.
Alan Wake 2 выйдет 27 октября. Игра будет доступна на PC, Xbox Series X|S и PS5.
А мне нравятся оба героя. Разбавляет повествование.
О, 60 FPS 🔥
Ахренительно! Обалденное погружение. Придётся брать приставку.
На ПК не играется?)))
всё ешё Сагу не вырезали с игры) ну-ну)
Душный экшОн.
каридорный типо ужастик с норм графой. на один раз.2й раз не интересно проходить слушать эти получасовые говорилки... 5к на ветер
Игра за никому не нужную бабу это ложка дёгтя в игре.
Могли играть за Макса Пэйна, а будем за это потому что репрезентация женщин на западе и без этого игру не выпустишь.
Она стала на защиту от темных сущностей представителей, в т.ч. белой расы. Что не так?
Нормально всё. А сама она какая?
Ой, слушай, в США белого населения уже меньше всех остальных. Так что все канону. Я буду играть, мне всегда было пофиг на цвет кожи человека. Мне главное, чтобы сама игра была интересной. В Crysis главный герой тоже афроамериканец, ну и что??? Я все части проходил, а третью часть так вообще раз 10. Офигенная игра. 👍
Это Пророк, который в самом начале второй части умер, а ГГ так и не показывали в серии, если не ошибаюсь
Всё бы ничего если бы игра не называлась Alan Wake.
Ну и белое население США это большинство, чернокожих не больше 15%.