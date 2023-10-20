Опубликованы системные требования Alan Wake 2

Поскольку ожидание наконец подошло к концу и скоро появится продолжение Alan Wake, важно узнать все о системных требованиях Alan Wake 2, прежде чем делать предварительный заказ игры. Remedy только что раскрыла окончательные требования к игре. Они кажутся более-менее адекватными, но посмотрим, как пойдет в итоге.
В захватывающем хоррор-шутере Alan Wake 2 агент ФБР Сага Андерсон расследует ритуальные убийства в Брайт-Фолс, небольшом городке на северо-западе Тихого океана. В то же время писатель Алан Уэйк, попавший в ловушку, пишет леденящую душу историю, чтобы изменить свою реальность, пытаясь спастись от затаившегося ужаса.
Их путешествия, основанные на двух несопоставимых реальностях, загадочным образом отражают друг друга и влияют друг на друга. Поскольку темная сила, подпитываемая историей Уэйка, развращает Брайт-Фолс, им приходится использовать свет в качестве своего оружия. Узнайте их истории и разгадайте смертельную тайну, окутывающую их взаимосвязанные судьбы.
Резидент с лучшей графикой ,который спокойно идёт на 1060 ,передает привет)
В резиденте 4 графика хуже чем в 8 части даже. И трассировка для галочки
Что правда то правда. Перепройдука все последние части лучше резидентов, чем это..
на пс4 эти игры вышли на секундочку
кому твоя трасировка уперлась параша полная вешать фпс она только может
В ремейке 2 части шикарная графика в 4к +rt + нативный рендер. и даже в 4к можно адекватные кадры получить. Алан Вейк требует АПСКЕЙЛЕР по дефолту. Это смех. Да ещё и режим производительность, где апскейл с 1080p
лол что rtx 2060 в минималках? я так понял забивать болт на оптимизацию это уже норма?!
А вот и бомжики вылезли, для которых пятилетняя карта это что то из разряда фантастики, которая даже на момент выхода была самой слабой в линейке!
То есть ты считаешь нормой, что на низких в 30 Фпс Я повторюсь, на низких в 30 Фпс игра хочет 2060, тем более с Фср. У тебя с головой всё в порядке?
В ПОРЯДКЕ? Да нет конечно там с головой все не в порядке!!!
Слишком жирные требования игры
Rx 6600 это 8гб видео и она на 30% мощнее rtx 2060 и на нем будет идти 30 fps full hd? Они что курили?
Абскейл обязателен. Ремнант 2 передает привет
3070 — low, это ПОБЕДА!! Я реально ждал, когда моя 3070 станет, вот, тем чем она стала)))
Resident Evil 4 просто угарает с этих системок!
у меня всего 3060 Ti
А где интел или колаб с амуде ну что ваш гомно анрил 5 нравится
Очередной бенчмарк
что такие требования не адекватные?
Укажи в каком именно месте!?
ты чего не понимаешь? 3070 на средних с длсс это не адекватно
Alan Wake 2 с обычной нормальной графикой утверждает что видеокарты 2060 и 6600 для него это хлам.Ну ведь так это выглядит как бред собачий и не более.
опа длсс в требованиях для 1080р ещё и на перформансе. не ожидал, что ситуация с квантум брейком повторится.
недавно играл стабильно 60 фпс было на высоких
На 4090 сыграю, как ни какак пк-боярин, а не холоп или голытьба какая-нибудь.
что-то на богатом, не пойму что он написал...
Ща плачь начнется. Генератор то будет доступен?
Надеюсь да, хочется поиграть на ультрах в 3к с рейтрейсингом.
чего блин?
Ща кукареки заплачут и расскажут про то, как надо оптимизировать игры, ведь 2060 - это что то на богатом для них до сих пор!
А то есть 3070 в 1080 на среднем пресете для 60 кадров надо с длсс на производительность -это норма по твоему? А ты смешной...
да не обращай внимания на клоуна)))
Ну так ты разуй свои глаза и найду ошибку в таблице, где 3060 рекомендована для 1440, а 3070 для 1080, хотя должно быть наоборот и где упоминается dlss тем более в пресете Производительность? Да и что такое 3070, среднебюджетная карта вышедшая три года назад или это тоже что то на богатом для нытиков?
это с длсс ЧТО? что за жесть то? я на него не обращал внимание а сейчас обратил