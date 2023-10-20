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об игре
Alan Wake 2 27.10.2023
8.4 573 оценки

Опубликованы системные требования Alan Wake 2

monk70
Новости

Поскольку ожидание наконец подошло к концу и скоро появится продолжение Alan Wake, важно узнать все о системных требованиях Alan Wake 2, прежде чем делать предварительный заказ игры. Remedy только что раскрыла окончательные требования к игре. Они кажутся более-менее адекватными, но посмотрим, как пойдет в итоге.

В захватывающем хоррор-шутере Alan Wake 2 агент ФБР Сага Андерсон расследует ритуальные убийства в Брайт-Фолс, небольшом городке на северо-западе Тихого океана. В то же время писатель Алан Уэйк, попавший в ловушку, пишет леденящую душу историю, чтобы изменить свою реальность, пытаясь спастись от затаившегося ужаса.

Их путешествия, основанные на двух несопоставимых реальностях, загадочным образом отражают друг друга и влияют друг на друга. Поскольку темная сила, подпитываемая историей Уэйка, развращает Брайт-Фолс, им приходится использовать свет в качестве своего оружия. Узнайте их истории и разгадайте смертельную тайну, окутывающую их взаимосвязанные судьбы.

-15
36
Комментарии: 36
Ваш комментарий
VIGITAL ART

Резидент с лучшей графикой ,который спокойно идёт на 1060 ,передает привет)

22
caliskan

В резиденте 4 графика хуже чем в 8 части даже. И трассировка для галочки

-13
FRYZEQ

Что правда то правда. Перепройдука все последние части лучше резидентов, чем это..

4
МАХАН МАХАНОВИЧ caliskan

на пс4 эти игры вышли на секундочку

2
darkevil555 caliskan

кому твоя трасировка уперлась параша полная вешать фпс она только может

-2
InfinityDance caliskan

В ремейке 2 части шикарная графика в 4к +rt + нативный рендер. и даже в 4к можно адекватные кадры получить. Алан Вейк требует АПСКЕЙЛЕР по дефолту. Это смех. Да ещё и режим производительность, где апскейл с 1080p

2
Господин Никто

лол что rtx 2060 в минималках? я так понял забивать болт на оптимизацию это уже норма?!

19
neeXXXT

А вот и бомжики вылезли, для которых пятилетняя карта это что то из разряда фантастики, которая даже на момент выхода была самой слабой в линейке!

-31
Никита Дроздоvv neeXXXT

То есть ты считаешь нормой, что на низких в 30 Фпс Я повторюсь, на низких в 30 Фпс игра хочет 2060, тем более с Фср. У тебя с головой всё в порядке?

1
valera antonov Никита Дроздоvv

В ПОРЯДКЕ? Да нет конечно там с головой все не в порядке!!!

0
RTYWD

Слишком жирные требования игры

9
Glodus Muspell

Rx 6600 это 8гб видео и она на 30% мощнее rtx 2060 и на нем будет идти 30 fps full hd? Они что курили?

4
МАХАН МАХАНОВИЧ

Абскейл обязателен. Ремнант 2 передает привет

3
Nick1906

3070 — low, это ПОБЕДА!! Я реально ждал, когда моя 3070 станет, вот, тем чем она стала)))

3
Omnia Smirnow

Resident Evil 4 просто угарает с этих системок!

2
Gector17792020

у меня всего 3060 Ti

1
darkevil555

А где интел или колаб с амуде ну что ваш гомно анрил 5 нравится

1
Zloy_Parkur

Очередной бенчмарк

1
Никита Дроздоvv

что такие требования не адекватные?

0
neeXXXT

Укажи в каком именно месте!?

0
Никита Дроздоvv neeXXXT

ты чего не понимаешь? 3070 на средних с длсс это не адекватно

0
B e s i k

Alan Wake 2 с обычной нормальной графикой утверждает что видеокарты 2060 и 6600 для него это хлам.Ну ведь так это выглядит как бред собачий и не более.

0
Gector17792020
0
Саня Шарапов

опа длсс в требованиях для 1080р ещё и на перформансе. не ожидал, что ситуация с квантум брейком повторится.

0
Никита Дроздоvv

недавно играл стабильно 60 фпс было на высоких

0
Protocol10

На 4090 сыграю, как ни какак пк-боярин, а не холоп или голытьба какая-нибудь.

-4
Сyberpunk

что-то на богатом, не пойму что он написал...

0
caliskan

Ща плачь начнется. Генератор то будет доступен?

-12
neeXXXT

Надеюсь да, хочется поиграть на ультрах в 3к с рейтрейсингом.

-1
Никита Дроздоvv neeXXXT

чего блин?

0
neeXXXT

Ща кукареки заплачут и расскажут про то, как надо оптимизировать игры, ведь 2060 - это что то на богатом для них до сих пор!

-15
DeadRemix

А то есть 3070 в 1080 на среднем пресете для 60 кадров надо с длсс на производительность -это норма по твоему? А ты смешной...

10
Дима Булдаков DeadRemix

да не обращай внимания на клоуна)))

5
neeXXXT DeadRemix

Ну так ты разуй свои глаза и найду ошибку в таблице, где 3060 рекомендована для 1440, а 3070 для 1080, хотя должно быть наоборот и где упоминается dlss тем более в пресете Производительность? Да и что такое 3070, среднебюджетная карта вышедшая три года назад или это тоже что то на богатом для нытиков?

-8
Никита Дроздоvv DeadRemix

это с длсс ЧТО? что за жесть то? я на него не обращал внимание а сейчас обратил

0