Особенности уровней сложности, "Новая игра +" и свежий геймплей Alan Wake 2

Уже в эту пятницу состоится релиз долгожданного продолжения Alan Wake, где игроков будет ждать уже знакомый писатель Алан Уэйк и городок Брайт-Фоллс вместе с новой героиней Сагой Андерсон. В преддверии скорого релиза Alan Wake 2 разработчики из студии Remedy Entertainment стали весьма щедры на раскрытие новой информации об игре. Детали сюжета сиквела нам предстоит узнать уже в самой игре, но зато сейчас мы можем оценить новые скриншоты проекта и узнать о уровнях сложности, а также о режиме "Новая игра +".
Как сообщается, в Alan Wake 2 игроков будет ждать привычный набор уровней сложности. Отправиться в приключения по темному миру можно будет на нормальной сложности или на сложной. Для ценителей только сюжета в игре будет также доступен сюжетный уровень сложности, где все бои будут сильно упрощены.
Уровни сложности в Alan Wake 2:
- Сюжетный - Боевые действия не будут представлять сложности. Сосредотачивайтесь на разгадывании тайн и исследовании.
- Нормальный - баланс между разгадыванием тайн и выживанием. Боевые действия сложны. Чтобы выжить, необходимо использовать предметы и экономить ресурсы.
- Сложный - Значительно усложненные бои. Для выживания необходимо использовать предметы и хорошо знать игровую механику.
Вместе с этим представители Remedy Entertainment раскрыли возможность повторного прохождения игры. Для Alan Wake 2 будет доступен режим "Новая игра +". Он позволит начать повторное прохождение с уже разблокированным оружием и улучшениями. В этом режиме игроки смогут начать игру на сложности "Кошмар" и оценить альтернативное повествование игры, которое включает новые страницы рукописи и новый видеоконтент. "Новую игру +" обещают добавить в игру уже после релиза в виде бесплатного обновления, однако его дата релиза пока не известна.
В качестве бонуса также можно оценить несколько скриншотов из игры и геймлпей за Сагу:
Alan Wake 2 выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК через Epic Games Store — 27 октября.
Судя по системным требованиям и эксклюзивности в EGS, Remedy ждёт большой успех в продажах ПК-версии.
Полагаю - EGS им столько отвалил за эксклюзивность, что им фиолетово на те продажи)
Эпики профинансировали игру.
и свежий геймплей Alan Wake 2
какой свежий, трейлер уже старый, кликбейт
Дико задушился с боевки в прошлой части, в этой буду на сюжете играть. Еще же обещают БОЛЬШЕ врагов и их будет ДОЛЬШЕ убивать. Господи...
Обещали как раз меньше врагов.
Буквально недавно была новость о другом
Нет, изначально говорилось, что врагов будет меньше, но они будут более живучие.
https://www.playground.ru/alan_wake_2/news/po_slovam_rezhissera_alan_wake_2_vragov_budet_tyazhelee_ubit_po_sravneniyu_s_pervoj_igroj-1657801
Пока из всех трейлеров у меня беспокойство из-за врагов — они все ощущаются людьми, не вызывающими какое-то отторжение. Той же зловещей долины не наблюдаю.
Вот бы их как-то видоизменили. Хочется на мотив с фильмом Мама, или в японском фильме Звонок, где здорово получилось неестественные движения сделать призраку.
Но, это лишь беспокойство. Как будет на самом деле до сих пор непонятно, не так много видео раскрывающих было. Надеюсь, что в них нам не показали всех врагов.
Но вообще мне стоит больше волноваться за то, как мой комп потянет игру. Повезёт, если RTX 2060 Super и Ryzen 5 3600 потянет на 1080, 60 фпс, выше низких настроек с DLSS на производительность....(всё ещё надеюсь, что в реальности игра будет лучше идти, чем ремеди обещали в систребованиях)
страшно будет? или так посветил фонариком как в первой части и выбил?))
мда, Resident и Evil Within от такого в сторонке:D ещё ткачиху с Remnant 2 вспомнил (локацию в доме).
Враги честно говоря какие то унылые,и главное выглядят не страшно а нелепо,надеюсь всё таки в игре это будет ощущаться лучше.
ахахахаха, почитал коммент, потом смотрю видос, вот что в голове у этого человека когда он пишет такое, ахахахахаххах, уныло говорит
скоро на торрентах - господа (она без дуни)
"Новая игра+" - ЗАЧЕМ это здесь?! Добавили гринд или больше сраных собирашек?
Хотя бы на средненьких может поиграть получится.