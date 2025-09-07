PC-версия Alan Wake 2 получила самую большую скидку в EGS с момента релиза

В рамках летней распродажи Epic Games Store стоимость Alan Wake 2 снижена до $14.99, что является рекордной низкой ценой для ПК-версии. Прямо сейчас скидка 70% действует как на базовую версию игры, так и на Deluxe Upgrade, который включает в себя два дополнения к сюжету и набор косметических предметов.

Релиз Alan Wake 2 состоялся в 2023 году, через 13 лет после первого путешествия одноименного писателя по Брайт-Фоллс и окрестным лесам. Сюжет игры, разработанный Remedy Entertainment, делится на две части: путешествие по миру кошмаров Алана и расследование серии загадочных убийств агентом ФБР Сагой Андерсон.

В свое время AW2 вызвала многочисленные восторженные отзывы, получив 90 баллов по шкале Metascore и победив на церемонии TGA 2023 года в номинации «Лучший сюжет». Что же касается ПК-версии, то она по-прежнему остается эксклюзивом Epic Games Store, так что в Steam ее не купить.

Как уже упоминалось выше, это предложение является частью летней распродажи, которая продлится до 18 сентября.