PC-версия Alan Wake 2 получила самую большую скидку в EGS с момента релиза

В рамках летней распродажи Epic Games Store стоимость Alan Wake 2 снижена до $14.99, что является рекордной низкой ценой для ПК-версии. Прямо сейчас скидка 70% действует как на базовую версию игры, так и на Deluxe Upgrade, который включает в себя два дополнения к сюжету и набор косметических предметов.
Релиз Alan Wake 2 состоялся в 2023 году, через 13 лет после первого путешествия одноименного писателя по Брайт-Фоллс и окрестным лесам. Сюжет игры, разработанный Remedy Entertainment, делится на две части: путешествие по миру кошмаров Алана и расследование серии загадочных убийств агентом ФБР Сагой Андерсон.
В свое время AW2 вызвала многочисленные восторженные отзывы, получив 90 баллов по шкале Metascore и победив на церемонии TGA 2023 года в номинации «Лучший сюжет». Что же касается ПК-версии, то она по-прежнему остается эксклюзивом Epic Games Store, так что в Steam ее не купить.
Как уже упоминалось выше, это предложение является частью летней распродажи, которая продлится до 18 сентября.
Платно в егс? Спасибо, но нет.
Можно теперь и купить, и пройти с озвучкой
Даже бесплатно в это повесточное убежище только отсталые зумерки будут играть
Я бы в steam взял, но ввиду EGS мне в падлу ставить лаунчер, и что-то там ещё брать. Прошёл на ператке со всеми DLC. Игра мне зашла, за исключением некоторых растянутых сигментов, а так в целом прикольно. Жутко, но не страшно. Было прикольно ковыряться в лоре игры, сопоставляя все пазлы из предыдущих игр (Quantum Break, Control, Alan Wake, Max Payne от последнего там немного) и Alan Wake 2 в единое целое. И в целом DLC пойдут, а "Дом у озера" неплохо так заинтеговал своей подводкой к Control 2.
Но единственное что я не понял, так то, почему события Alan Wake 2, и Control происходят параллельно друг другу (если верить DLC "дом у озера", и словам агента бюро в основной игре о том что связь "старейшеным домом" отсутствует продолжительное время). Если в том же Alan Wake 2 появляется Джейсси Фейден у Алана в озере уже будучи деректором "Бюро" причём осознанно и пытаясь связаться с писателем через экран телевизоров, если в том же Control мы ещё не решили проблему с "Иссами", и только один раз видели Алана скользь на чердаке через дверь между мирами. И почему брат Джесси предупреждает агента бюро об опасности, и почему "совет" выталкивает её из паноптикума пытаясь помешать узнать предостережение? Надеюсь в Control 2 объяснят это.