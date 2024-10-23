Первые 20 минут дополнения The Lake House для Alan Wake 2

IGN опубликовал геймплейное видео с первыми 20 минутами Alan Wake 2: The Lake House, второго дополнения к хоррору на выживание от Remedy Entertainment, в котором мы берем на себя роль агента Киран Эстевес, которую играет Джанина Гаванкар.

На службе в Федеральном бюро контроля, агентстве, которое изучает, каталогизирует и контролирует паранормальные явления, агент Эстевес отправляется на место, чтобы расследовать загадочное событие, о котором сообщалось около озера Колдрон. События дополнения The Lake House происходят параллельно с основной кампанией Alan Wake 2

В ролике мы видим, как Эстевес исследует различные здание, пока не оказывается внутри большой комнаты, где на нее нападает орда врагов, окутанных тенью, и ей приходится сражаться, используя факел и винтовку.