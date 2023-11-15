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Alan Wake 2 27.10.2023
8.2 1 470 оценок

По Alan Wake 2 вышел полноценный мюзикл с группой Poets of the Fall

Gutsz
Новости

Несмотря на всю свою мрачную атмосферу и мистический подтекст, Alan Wake 2 на протяжении всей игры часто радовал игроков приятными, а парой даже забавными моментами. Одним из самых запоминающихся сцен в игре стал уровень-мюзикл в четвертой главе, когда главный герой невольно стал участником почти 20-минутного выступления. Ранее это зрелище было доступно в игре, а теперь разработчики из студии Remedy Entertainment решили опубликовать его полную версию в открытый доступ.

Опубликованный ролик представляет собой полностью отснятый мюзикл с живыми актерами, в числе которых был сам исполнитель главной роли в Alan Wake 2, сценарист Сэм Лейк, и знаменитая группа Poets of the Fall. По сравнению с игровой версией, мюзикл отличается некоторыми сценами и ракурсами, позволяющими оценить весь масштаб постановки вместе с группой подданцовки.

Эта сцена из игры уже успела завоевать культовый статус и покорить социальные сети, где она стала мемом. Стоит напомнить, что мы обязаны этой сцене сценаристу из Remedy Entertainment Сэму Лейку. Именно он настоял на ее включении в игру, несмотря на сложность ее постановки и последующее внедрение в игру.

Alan Wake 2 доступна для игры на ПК и консолях.

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Комментарии: 18
Ваш комментарий
SomeMark

Офигенный уровень, приятно удивил, вообще вся игра очень грамотно переплетает музыку, живые съёмки с актёрами и игровую графику

9
Баклажонок

Щас придут не хорошие люди которые будут тебе доказывать что "игра нудная и душная"

3
matavashi25 Баклажонок

Я так и не понял, откуда такой жуткий хейт на игру свалился. Людям не угодишь, то им не нравятся тупые гриндилки с аванпостами им подавай сингл с сюжеткой хорошей, ну вот он вышел, хорошая игра, с приличной графикой и отличным сюжетом и атмосферой (все по канонам, как в первой части). Нет надо засрать. Не помню чтобы к Control был такой хейт, хотя для меня она душнее чем AW 2.

1
Uilenspiegel matavashi25

Зумеры ждали шутанчик как в re4.

3
Баклажонок matavashi25

80% хейта от пользователей 1050ti

-2
matavashi25 Баклажонок

Родная моя видяшка, на полочке лежит, на всякий случай)

0
Legend_of_the_Hero

Отличная песня. Лежит у меня в проигрывателе с того момента как прошёл игру.

1
Morpex333

Сегодня на всех музыкальных платформах вышла именно эта песня из альбома. Все остальное 8 декабря

0
Legend_of_the_Hero Morpex333

Я на каком-то сайте нарыл все треки из второй части. Думаю вырезали из игры. Herald of Darkness у меня в трёх вариантах. на 6 минут, 11 и 14 минут.

1
SkyGame

Музончик отличный, периодически слушаю, мюзикл забавно сделан.

0
i3I4KT0P

Интересный факт: Марко Сааресто — рок-вокалист, лидер финской рок-группы Poets of the Fall пел в нескольких финских рок-группах (напр. Playground) с детских лет (украл из Википедии).

0
lllnitzell ok

Так а как насчёт ссылки на источник? Я вот например совсем не хочу смотреть шумы на пг

0
Uilenspiegel

Лучшая сцена 2023.

-3