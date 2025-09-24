По данным надёжного инсайдера, Alan Wake 2 появится в подписке PlayStation Plus c октября

Одна из самых популярных игр 2023 года, похоже, станет доступна подписчикам PlayStation Plus в следующем месяце. По данным известного датамайнера billbil-kun, Alan Wake 2 от Remedy станет одной из трёх бесплатных игр для подписчиков PlayStation Plus в октябре. Игра будет доступна с 7 октября по 4 ноября.

Пока неизвестно, будут ли два дополнения к игре — Night Springs и The Lake House — также доступны в PlayStation Plus.

Что касается других игр этого месяца, Billbil-kun не удалось найти эту информацию. Ожидается, что PlayStation объявит полный список игр либо во время публикации State of Play 24 сентября, либо, как утверждается в отчёте, к 1 октября.

В настоящее время подписчики сервиса могут бесплатно получить Stardew Valley, Psychonauts 2 и Viewfinder. Просто добавьте игры в свою библиотеку, и вы получите к ним доступ, пока действует подписка. Помимо ежемесячных бесплатных игр, в сентябре 2025 года в каталог игр было добавлено несколько игр, включая WWE 2K25.