По мотивам Alan Wake 2 создали уникальную квест-комнату с головоломками и монстрами из игры

Alan Wake 2 обладает затягивающей и пугающей атмосферой. Разработчики из студии Remedy Entertainment постарались сделать мир игры в духе мрачного триллера, который местами граничит с хоррором. Однако создатели не стали ограничиваться только одной игрой и воссоздали её самые мрачные ощущения в специальной квест-комнате.
Студия Remedy совместно с ведущими постановщиками построили квест-комнату, которая предлагает игрокам в реальности оказаться в Темной обители из Alan Wake 2. Вместо неожиданных скримеров и жутких монстров, квест-комната обещает напрямую воздействовать на психику. Чтобы выбраться из этого жуткого места, посетителям предстоит пройти ряд испытаний, включая фирменные головоломки и столкновение с одержимыми.
Первыми попробовали пройти квест-комнату такие известные контент-мейкеры, как Jacksepticeye, Gabsmolders, 8-BitRyan и Baz. Каждый из них специализируется на жанре ужасов, однако их всех равно смогли напугать некоторые моменты, но больше всего они остались в восторге от атмосферы, которая очень точно передает ощущения от прохождения Alan Wake 2.
комнату, где ты свихнешься:D и пока не напишешь правильный выход - не выйдешь)
застрянешь на года как Алан Уэйк или сумеешь выбраться раньше?)
Мне одному кажется что чертоги разума с прикреплением фоток к вопросам, просто бесполезное удлинение геймплея. Кста ржач, вырубил рейтрейсинг и картинка стала четкой, а то было мыло