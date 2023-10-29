По мотивам Alan Wake выпустили крутую коллекцию уличной одежды

Makia уверяет, что Alan Wake - это лучшее, что вышло на игровом рынке Финляндии. Новая коллекция одежды черпает вдохновение из мрачного мира Alan Wake и загадочного культа Древа, представленного в сиквеле.
Эмблемы культа и маски оленей, носимые его последователями, создают жуткую и тревожную атмосферу небольшого городка, где хранится множество тайн.
"Это было единственное, что я смог контролировать в этом проекте, поэтому для меня лично коллекция имеет огромную важность. Она воплощает мои мечты", - подчеркнул Пуха.
Напомним, что ранее успех релиза Alan Wake 2 привел к росту акций Remedy. Игра получила восторженные отзывы критиков, а специалисты по технической составляющей хвалят ее оптимизацию.
крутую коллекцию уличной одежды
Судя по рисунку нынешним мужьям как раз пойдёт
Лучше бы патч с оптимизацией и исправлением звука выпустили
Не хочу ходить в футболке с оленем, меня итак будут гнобить если я буду упоминать в кампании с друзьями про игру Alan Wake 2, а уж если я ещё и их футоболку нацеплю то у меня вообще не будет друзей.
Очень крутая игра!!! remedy красавчики, не зря мы ждали 13 лет!!!
О, адекватный человек, наконец-то. А то сложилось впечатление, будто на этом сайте сидят только клоуны с 3050 и ноют про оптимизон
Оптимизация у игры и вправду ведь не очень. У меня 4070ti+i5 13600kf, фпс конечно хотелось бы побольше без включенного frame generation. А так больше прикалывает, что людям не хватает перестрелок