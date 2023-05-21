По словам актера озвучки главного героя, Alan Wake 2 выйдет в октябре этого года ©

Поклонники предстоящей игры в жанре хоррора Alan Wake 2 с нетерпением ждали любых новостей от Remedy. Хотя игра была анонсирована полтора года назад на церемонии 2021 The Game Awards, никакой конкретной информации от финской студии так и не просочилось, хотя Remedy оставалась непреклонна в том, что игра выйдет в 2023 году.

Сегодня мы узнали, что Alan Wake 2, возможно, выйдет в октябре. Хотя эта новость не является официальной, она исходит из достоверного источника: Мэттью Порретта, актер озвучки главного героя. Порретта, который также играл в игре Control роль доктора Каспера Дарлинга, принял участие в подкасте, опубликованном несколько часов назад YouTuber Monster, Madness, and Magic.

Примерно на восемнадцатой минуте беседы интервьюер спрашивает Порретту об игре Alan Wake 2, на что тот отвечает:

Я работаю над ней. Она должна выйти в октябре, сейчас мы как раз работаем над ней, и на прошлой неделе я был в Финляндии, где находится компания Remedy, удивительные люди. Я пошел и прошел прослушивание на эту работу 13 лет назад, фактически в воскресенье был день рождения Алана Уэйка, 13 лет, когда он вышел, в тот же день, что и Red Dead, я думаю. Я пошел и прошел прослушивание, а через шесть месяцев мне позвонил мой агент и сказал: "Эй, помнишь ту видеоигру, в которую ты ходил", а я говорю: "Нет", а он: "Alan Wake, ты получил роль", а я: "О, что я в ней делаю?", а он: "Играешь главного героя", а я: "О, круто". То есть, 13 лет назад мои дети были совсем маленькими, видеоигры были в ходу, но я их вообще не замечал. Теперь, 13 лет спустя... Боже, я как будто в том мире. Мой сын собирается закончить колледж в субботу, моему младшему 15 лет. Они как бы мои переводчики, они говорят мне, что происходит, о чем идет речь. Но я люблю этого персонажа и люблю работать с Remedy. Alan Wake 2 будет очень, очень хорошей, и это трудно, это страшно. Каждый раз, когда я вижу, что они делают, я поражаюсь, это действительно круто

Alan Wake 2 будет издана Epic Games в рамках эксклюзивной сделки с Remedy. Поэтому не стоит рассчитывать, что игра появится в других магазинах для ПК, кроме Epic Games Store, таких как Steam. Однако она будет выпущена на PlayStation 5 и Xbox Series S|X.