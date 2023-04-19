По словам инсайдера, Alan Wake 2 будет "настоящей демонстрацией следующего поколения" ©

Прошло довольно много времени с тех пор, как Remedy Entertainment раскрыла новую информацию об игре Alan Wake 2, и некоторым фанатам можно было бы простить, если бы они подумали, что релиз игры может быть перенесен на 2024 год. Однако, похоже, это не так, поскольку соучредитель XboxEra Shpeshal Nick недавно обратился в Twitter, заявив, что, по его сведениям, игра уже "довольно далеко продвинулась", и что игроки могут ожидать увидеть "настоящую демонстрацию следующего поколения". Это совпадает с тем, что было сказано об игре в отчете инвесторов в феврале, и предвещает, что игра выйдет в этом году!

Как упоминает инсайдер в твите, Alan Wake 2 издается Epic Games. Первая игра Alan Wake имела успех у критиков, но поначалу с трудом находила свою аудиторию, поэтому так долго не выходило продолжение. Участие Epic Games может помочь Alan Wake 2 найти гораздо большую аудиторию, а геймеры, пропустившие первый Alan Wake, всегда могут ознакомиться с ремастером, который выйдет на платформах PlayStation и Xbox в 2021 году.

Будет интересно узнать, когда именно выйдет Alan Wake 2! К сожалению, ни Remedy Entertainment, ни Epic Games не назвали никаких сроков выхода игры, кроме "2023 года", поэтому поклонникам остается только гадать, когда именно они смогут ее увидеть.