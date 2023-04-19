По словам инсайдера, Alan Wake 2 будет "настоящей демонстрацией следующего поколения"

Прошло довольно много времени с тех пор, как Remedy Entertainment раскрыла новую информацию об игре Alan Wake 2, и некоторым фанатам можно было бы простить, если бы они подумали, что релиз игры может быть перенесен на 2024 год. Однако, похоже, это не так, поскольку соучредитель XboxEra Shpeshal Nick недавно обратился в Twitter, заявив, что, по его сведениям, игра уже "довольно далеко продвинулась", и что игроки могут ожидать увидеть "настоящую демонстрацию следующего поколения". Это совпадает с тем, что было сказано об игре в отчете инвесторов в феврале, и предвещает, что игра выйдет в этом году!
Как упоминает инсайдер в твите, Alan Wake 2 издается Epic Games. Первая игра Alan Wake имела успех у критиков, но поначалу с трудом находила свою аудиторию, поэтому так долго не выходило продолжение. Участие Epic Games может помочь Alan Wake 2 найти гораздо большую аудиторию, а геймеры, пропустившие первый Alan Wake, всегда могут ознакомиться с ремастером, который выйдет на платформах PlayStation и Xbox в 2021 году.
Будет интересно узнать, когда именно выйдет Alan Wake 2! К сожалению, ни Remedy Entertainment, ни Epic Games не назвали никаких сроков выхода игры, кроме "2023 года", поэтому поклонникам остается только гадать, когда именно они смогут ее увидеть.
Не, реально. С учётом нынешней оптимизации не удивлюсь что консоли 30 fps в 2k. На ПК нуу на 4090 в вкл DLSS можно и в 4k остальным как повезёт(
Участие Epic Games может помочь Alan Wake 2 найти гораздо большую аудиторию
Ага, так поможет что на релизе в стиме основная часть геймеров только тогда узнает о существовании ПК версии
основная часть геймеров - ты хотел сказать основная часть фанатиков стима?
Ну уж точно не фанатов экзекутора
А зря.
алан ваке в моем 2006 выглядел достаточно некстгенно и привлекательно. казалось что сейчас игры пойдут в открытом мире да с динамическим освещением а пришлось дждать почти 2 поколения кансолей.
Игра вышла в 2010
Самая ожидаемая игра года, лично для меня.
Лет 10 жду некстген, так и не вышел.
О нет, зная финнов, игра провалится, т.к. опять никто не сможет в нее поиграть, как уже было с квантовым сломал, control и т.д.