По словам режиссера Alan Wake 2, врагов будет тяжелее убить по сравнению с первой игрой

Alan Wake 2 от Remedy Entertainment выйдет на следующей неделе, но работа над ней ведется уже несколько лет, не говоря уже о времени, которое потребовалось разработчику, чтобы дать этой идее зеленый свет. По сравнению со своей предшественницей, Alan Wake 2 отличается более методичным темпом. Remedy известна своими захватывающими боевыми действиями, от Max Payne до более поздней Control. Насколько сложно было сделать что-то более медленное и с более продуманным темпом? Режиссёр игры Кайл Роули рассказал:
«Хотя они и разные, основы создания захватывающего боя очень похожи, независимо от того, насколько он динамичен он или на чем вы решите сосредоточиться. У нас потрясающая команда разработчиков, которые знают, как создать увлекательный боевой опыт, поэтому нам просто нужно было решить, в каком направлении мы будем двигаться».
По сравнению с первой Alan Wake, Remedy хотела, чтобы бой был «более физическим», еще более отчаянным.
«Мы хотели, чтобы враги присутствовали в игре чаще. Поскольку врагов труднее убить, они находятся на экране дольше, поэтому нам нужно было уделить больше внимания качеству анимации и правильно отобразить все потенциальные состояния, через которые они могут пройти (осознавая игрока, не зная об игроке, охотясь на игрока и т. д.)».
Роули говорит, что игрокам придется «более тактически использовать свои патроны и ресурсы. Вы убиваете врага гораздо эффективнее, если правильно стреляете или используете определенные расходные предметы» по сравнению с первой игрой.
Alan Wake 2 выйдет 27 октября на Xbox Series X/S, PS5 и ПК.
И так была душной, сделают еще душнее.
А когда они системные требования выкатят, на релизе что ли? Они настолько конские, что не хотят пугать заранее или что?)
Движок у них свой, вряд-ли будет такой же калл как игры на UE5
Да, но они там вроде полную трассировку обещают, как в КП2077 - так что вполне возможно, что это будет очередная самая требовательная игра.
Ну та если не потянет у тебя комп трассировку пути, то кто тебе мешает ее отключить?
Еще дольше придется светить фонарем?
Лишь бы сама боёвка не была такой унылой и однообразной, как в первой!
Так это не Call of Duty!
В Резике нормальная боевка, The Evil Within 1,2 - тоже. И они не Колда.
Враги теперь еще ЧАЩЕ появляются на экране и убивать их ДОЛЬШЕ!!?? Ремеди пора на пенсию и принимать таблетки...