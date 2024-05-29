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Alan Wake 2 27.10.2023
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
8.2 2 273 оценки

Похоже, Remedy тизерит скорый показ первого DLC для Alan Wake 2

monk70
Новости

Remedy Entertainment объявила перед запуском Alan Wake 2 в прошлом году, что после выпуска игра получит два платных расширения, оба из которых должны выйти в какой-то момент в 2024 году, и, похоже, скоро перво из них официально представят — по крайней мере, судя по некоторым недавним тизерам.

Remedy Entertainment, для начала, преобразилась в социальных сетях, например, изменив свое имя пользователя в Твиттере на Poison Pill Entertainment (что, конечно, является полной противоположностью Remedy), а также изменила свой заголовок и изображение профиля.

Эти изменения также почти наверняка связаны с Alan Wake, что Remedy пытается сделать как можно более очевидным, опубликовав твит с пометкой страницы серии в Twitter и логотипом Poison Pill Entertainment, в котором упоминается Night Springs.

Интересно, что продюсер и ведущий Summer Game Fest Джефф Кейли, похоже, также тизерит анонс предстоящей презентации 7 июня, отметив Remedy в твите старыми добрыми смайликами.

Согласно информации, предоставленной Remedy в прошлом году, расширения Alan Wake 2 будут называться Night Springs и The Lake House. В первом игроки будут играть за нескольких персонажей в «автономных эпизодах Найт-Спрингс, вымышленного телешоу, действие которого происходит в мире Alan Wake», а во втором основное внимание будет уделяться «таинственному объекту, расположенному на берегу озера Колдрон», где, как и следовало ожидать, что-то пошло не так.

Remedy Entertainment ранее сообщала, что Alan Wake 2 также получит бесплатный фоторежим весной 2024 года. Надеемся, что вскоре об этом будет раскрыто и больше подробностей.

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Комментарии: 20
Ваш комментарий
Tiger Goose

Кто-нибудь знает, можно ли каким-либо образом активировать Alan Wake 2 на российском аккаунте Epic Games. Может, есть глобальные ключи и кто-то имел дело с ними?

0
Baka Mitai

зачем, если игра без защиты?

0
Сергей Понащенко Baka Mitai

Ну кому то совесть мешает скачать, видимо) вот скачиваю, и ничего не мешает)

0
Пользователь ВКонтакте

https://t.me/hamsTer_kombat_bot/start?startapp=kentId928919333 // Дмитрий Ищенко

0
Гемор

я начал играть в эту игру, но уснул, потом снова начал и снова уснул. Больше не пытался.

-1
DmitriyKats

Ну и ладно.

0
Гемор DmitriyKats

хотя первую залпом прошел, но она тоже по правде сказать очень однообразная, то есть одни и теже локи и один и тот же геймплей и враги всю игру. А вторая сразу в какую-то зеленую тоску вгоняет

-1
DmitriyKats Гемор

В игры Ремеди обычно ради сюжета играют. Про геймплей есть много других игр.

0
ImmaculateFaruq

Вот бы Max Payne нового. Так сказать коллаб Take-Two & Remedy.

-1
K0t Felix

Нового Пейна не будет, будет только рымейк

0
Без негатива

Кто следующий?

-1
Tiger Goose

У изначальной Саги, оказывается, классные сиськи.

0
warp 37

Хотелось бы ещё релиз на ПК. Я бы даже купил игру, но нет такой возможности.

-4
Niko71790

подключи интернет, а то тебя обманули

2
warp 37 Niko71790

Ну, специально перепроверил. В Steam есть первая часть и American Nightmare - так они у меня более десятка лет назад куплены.

Второй части нет на ПК.

-2
vertehwost warp 37

чел а ты знаешь че вообще в мире творится ?

0
legolaz318 warp 37

вторая только в epic games store или скачай торрент

0
golab42 vertehwost

У них там своя движуха сейчас)

0
K0t Felix

Расширение будет такое скушное, как основная игра, интересно

-5
Roayal cat
Спойлер
-5