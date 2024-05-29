Похоже, Remedy тизерит скорый показ первого DLC для Alan Wake 2

Remedy Entertainment объявила перед запуском Alan Wake 2 в прошлом году, что после выпуска игра получит два платных расширения, оба из которых должны выйти в какой-то момент в 2024 году, и, похоже, скоро перво из них официально представят — по крайней мере, судя по некоторым недавним тизерам.
Remedy Entertainment, для начала, преобразилась в социальных сетях, например, изменив свое имя пользователя в Твиттере на Poison Pill Entertainment (что, конечно, является полной противоположностью Remedy), а также изменила свой заголовок и изображение профиля.
Эти изменения также почти наверняка связаны с Alan Wake, что Remedy пытается сделать как можно более очевидным, опубликовав твит с пометкой страницы серии в Twitter и логотипом Poison Pill Entertainment, в котором упоминается Night Springs.
Интересно, что продюсер и ведущий Summer Game Fest Джефф Кейли, похоже, также тизерит анонс предстоящей презентации 7 июня, отметив Remedy в твите старыми добрыми смайликами.
Согласно информации, предоставленной Remedy в прошлом году, расширения Alan Wake 2 будут называться Night Springs и The Lake House. В первом игроки будут играть за нескольких персонажей в «автономных эпизодах Найт-Спрингс, вымышленного телешоу, действие которого происходит в мире Alan Wake», а во втором основное внимание будет уделяться «таинственному объекту, расположенному на берегу озера Колдрон», где, как и следовало ожидать, что-то пошло не так.
Remedy Entertainment ранее сообщала, что Alan Wake 2 также получит бесплатный фоторежим весной 2024 года. Надеемся, что вскоре об этом будет раскрыто и больше подробностей.
Кто-нибудь знает, можно ли каким-либо образом активировать Alan Wake 2 на российском аккаунте Epic Games. Может, есть глобальные ключи и кто-то имел дело с ними?
зачем, если игра без защиты?
Ну кому то совесть мешает скачать, видимо) вот скачиваю, и ничего не мешает)
https://t.me/hamsTer_kombat_bot/start?startapp=kentId928919333 // Дмитрий Ищенко
я начал играть в эту игру, но уснул, потом снова начал и снова уснул. Больше не пытался.
Ну и ладно.
хотя первую залпом прошел, но она тоже по правде сказать очень однообразная, то есть одни и теже локи и один и тот же геймплей и враги всю игру. А вторая сразу в какую-то зеленую тоску вгоняет
В игры Ремеди обычно ради сюжета играют. Про геймплей есть много других игр.
Вот бы Max Payne нового. Так сказать коллаб Take-Two & Remedy.
Нового Пейна не будет, будет только рымейк
Кто следующий?
У изначальной Саги, оказывается, классные сиськи.
Хотелось бы ещё релиз на ПК. Я бы даже купил игру, но нет такой возможности.
подключи интернет, а то тебя обманули
Ну, специально перепроверил. В Steam есть первая часть и American Nightmare - так они у меня более десятка лет назад куплены.
Второй части нет на ПК.
чел а ты знаешь че вообще в мире творится ?
вторая только в epic games store или скачай торрент
У них там своя движуха сейчас)
Расширение будет такое скушное, как основная игра, интересно