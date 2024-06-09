Похоже, второе дополнение для Alan Wake 2 выйдет в октябре

После выпуска первого DLC для Alan Wake 2 подназванием «Night Springs», похоже, появилась новая информация о том, когда станет доступно второе дополнение – «The Lake House».
В новостном сообщении IGN о Night Springs было, вероятно, случайно упомянуто, что DLC The Lake House выйдет в октябре. Хотя мы уже знаем, что Alan Wake 2 получит два дополнения согласно объявлению студии, Remedy Entertainment пока не раскрывает дату выхода второго. Даже в собственной статье Remedy в PlayStation Blog о Night Springs, Вида Старчевич, старший менеджер по сообществу в Remedy, упомянула только: «С нетерпением ждем расширения Lake House в этом году» и не упомянула дату выхода в октябре.
О предстоящем — и последнем — DLC для игры пока мало что известно. Известно только, что игроки снова будут играть за Алана Уэйка и Сагу Андерсон, и вернутся на озеро Колдрон.
Согласно официальному описанию Remedy, «The Lake House — это таинственное сооружение, расположенное на берегу озера Колдрон, созданное независимой правительственной организацией для проведения секретных исследований. Исследуйте Lake House и отправляйтесь в два отдельных приключения, поскольку реальности Саги Андерсон и Алана Уэйка снова сталкиваются».
- и отправляйтесь в два отдельных приключения
ну это круто)
Пох , как до облако
А я думал они сразу 2 длс выпустили в новом обновлении.
Ля хорошо что делюкс не взял на старте предзаказов, какое-то ховно а не dlc...
Гамно говоришь, а я решил с тарэнта скачать посмотреть. Ну да ладно вдруг понравится
Какая игра, такие и длс
Вы в сюжет хотя бы вникали? Или бегаете по комментам и постите одну и ту же картинку?
Ха! Уже второе DLC, а на ПК купить игру до сих пор нельзя.
Можно, в egs продают.
Это что такое? Новый торрент-трекер какой-то?
Смешно. Это там где таких как ты с помоями смешивают))
Бедный Питер Паркер(