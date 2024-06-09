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Alan Wake 2 27.10.2023
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
8.2 2 296 оценок

Похоже, второе дополнение для Alan Wake 2 выйдет в октябре

monk70
Новости

После выпуска первого DLC для Alan Wake 2 подназванием «Night Springs», похоже, появилась новая информация о том, когда станет доступно второе дополнение – «The Lake House».

В новостном сообщении IGN о Night Springs было, вероятно, случайно упомянуто, что DLC The Lake House выйдет в октябре. Хотя мы уже знаем, что Alan Wake 2 получит два дополнения согласно объявлению студии, Remedy Entertainment пока не раскрывает дату выхода второго. Даже в собственной статье Remedy в PlayStation Blog о Night Springs, Вида Старчевич, старший менеджер по сообществу в Remedy, упомянула только: «С нетерпением ждем расширения Lake House в этом году» и не упомянула дату выхода в октябре.

О предстоящем — и последнем — DLC для игры пока мало что известно. Известно только, что игроки снова будут играть за Алана Уэйка и Сагу Андерсон, и вернутся на озеро Колдрон.

Согласно официальному описанию Remedy, «The Lake House — это таинственное сооружение, расположенное на берегу озера Колдрон, созданное независимой правительственной организацией для проведения секретных исследований. Исследуйте Lake House и отправляйтесь в два отдельных приключения, поскольку реальности Саги Андерсон и Алана Уэйка снова сталкиваются».

-8
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
bohdan2015

- и отправляйтесь в два отдельных приключения

ну это круто)

0
Анна Кранцове

Пох , как до облако

0
Олег Фамилия

А я думал они сразу 2 длс выпустили в новом обновлении.

-4
Гейские врата 3 шлак

Ля хорошо что делюкс не взял на старте предзаказов, какое-то ховно а не dlc...

-6
Олег Фамилия

Гамно говоришь, а я решил с тарэнта скачать посмотреть. Ну да ладно вдруг понравится

-3
Без негатива

Какая игра, такие и длс

-12
Айзек Фостер Без негатива
-3
DmitriyKats Без негатива

Вы в сюжет хотя бы вникали? Или бегаете по комментам и постите одну и ту же картинку?

2
warp 37

Ха! Уже второе DLC, а на ПК купить игру до сих пор нельзя.

-12
Matreser

Можно, в egs продают.

-1
karaseeque Matreser

Это что такое? Новый торрент-трекер какой-то?

-3
Matreser karaseeque

Смешно. Это там где таких как ты с помоями смешивают))

0
demanik1 Matreser
0
Matreser demanik1

Бедный Питер Паркер(

0