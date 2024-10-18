Помимо DLC Alan Wake 2 получит обновление с режимом помощи, новым костюмом и улучшениями

В Twitter директор Alan Wake 2 Кайл Роули сообщил, что Remedy скоро отпразднует первую годовщину игры бесплатным обновлением. Изюминкой этого обновления станет новый режим помощи для тех, кто хочет играть с гораздо меньшими сложностями. Режим будет включать бесконечные боеприпасы и бесконечные батареи для фонарика. Вы также не сможете умереть, а все враги будут умирать с одного выстрела.

Помимо режима помощи, обновление также принесет улучшения для функций DualSense на PS5, в частности, тактильную обратную связь, адаптивные триггеры и поддержку гироскопа. Игроки также могут ожидать «некоторые другие игровые настройки и исправления», в то время как владельцы Deluxe Edition игры также получат костюм Classic Wake, предположительно основанный на оригинальной Alan Wake.

Alan Wake 2 доступен на PS5, Xbox Series X/S и ПК. Lake House DLC и физическое Deluxe Edition выйдут 22 октября.