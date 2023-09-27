Появились новые подробности о Alan Wake II

Долгожданная Alan Wake II сегодня получила много хороших отзывов от профильных СМИ. Более того, появилось множество новостей и о самой игре. На днях один из ключевых сотрудников Remedy, а именно сам Сэм Лейк, дал интервью Wccftec, в ходе которого ответил на несколько вопросов журналистов, касающихся игры.
Как стало известно, Remedy Entertainment планирует выпустить два платных DLC в 2024 году. Первое получит название Night Springs, а второе - Lake House. Впрочем, для игры будут выпущены и бесплатные DLC.
Другие подробности:
- Remedy Connected Universe объединяет только Alan Wake и Control;
- Джеймс МакКэффри в будущем может сыграть важную роль в развитии вселенной Remedy Connected Universe;
- В Alan Wake II будут присутствовать сцены с живыми актерами;
- Игра всегда начинается с Саги Андерсона, а затем переключается на Алана Уэйка;
- Вы можете выбрать, продолжить ли играть с Аланом Уэйком в Темном обители или вернуться к Саге Андерсона;
- Кампании двух персонажей связаны между собой;
- American Nightmare является каноном;
- Будут представлены и другие "фантазии" сознания Алана Уэйка;
- Музыка играет важную роль в игре, как и Ахти;
- Remedy заинтересована в создании игры с открытым миром, но только время покажет, стоит ли это делать;
- В Alan Wake II гораздо больше открытых территорий для исследования;
- Alan Wake II будет связана с разрабатываемым сиквелом Control;
- В игре есть транспортные средства, но они предназначены только для быстрого перемещения (свободно ездить нельзя).
Alan Wake II выйдет 27 октября 2023 года на PC, PS5 и Xbox Series S|X.
А вот это интересно. В конце игры Скрэтч погибает, но он, как я понял, будет во второй части. Интересно как обыграют это.