Превью Alan Wake 2 будет опубликовано в ближайшее время

Тем, кому не терпится узнать больше подробностей от журналистов о долгожданной Alan Wake 2, Remedy Entertainment сообщила, что превью к игре появятся за месяц до релиза, 27 сентября.
В социальных сетях появилось сообщение, в котором студия, ответственная за создание этого долгожданного сиквела, пригласила создателей контента и представителей прессы/журналистов поиграть в Alan Wake 2 на мероприятии в Лос-Анджелесе, оформленном в тематике игры.
Кроме того, в публикации содержатся несколько фотографий, на которых изображено это место, и основные исполнители, входящие в актерский состав игры.
Напомним, что вчера на официальном YouTube-канале IGN был опубликован новый трейлер Alan Wake 2, в котором показаны ранее не демонстрировавшиеся геймплейные кадры с Аланом, находящимся в поисках Алекса Кейси в Темной Обители.
Релиз Alan Wake 2 состоится 27 октября 2023 года на PC (Epic Games Store), PS5 и Xbox Series S|X.