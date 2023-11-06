При работе над Alan Wake 2, Сэм Лейк использовал фанатскую Wiki для получения подробностей о первой игре

Alan Wake 2 - игра с мета-нарративом, и, вероятно, не самая простая для полного понимания. Не помогает и то, что это продолжение игры, вышедшей 13 лет назад: многие геймеры могут не помнить, что произошло, особенно мелкие детали. Если вы относитесь к их числу, не будьте слишком строги к себе, ведь даже Сэму Лейку пришлось воспользоваться созданной фанатами Wiki, чтобы проверить все детали, связанные с Alan Wake.
Информация получена из внутреннего интервью на подкасте Friends Per Second, в котором Сэм Лейк и Кайл Роули - сорежиссеры Alan Wake 2 - рассказали о том, как они придумывали сюжет игры-ужастика спустя тринадцать лет после выхода первой части.
Я хочу официально поблагодарить всех замечательных фанатов, которые поддерживают Wiki-версию Alan Wake в актуальном состоянии. Признаюсь, я доверяю этим людям, я случайно вспомнил: "Мы говорили что-то об этом в оригинальном Alan Wake, но я не помню деталей".
Интервьюер Ральф 'Skill Up' Панебьянко добавил, что использование созданной фанатами Wiki при создании новой игры очень хорошо согласуется с мета-нарративными элементами Alan Wake 2, и Сэм Лэйк с ним согласился.
Очевидно, что над Alan Wake 2 работала специальная команда, и Роули добавляет, что в Remedy существует множество внутренней документации, позволяющей отслеживать все истории и взаимосвязанные нити сиквела.
У нас есть целая команда по разработке сюжета, помимо команды сценаристов", - добавляет Роули. Во главе с ведущим дизайнером Саймоном Васселином (Simon Wasselin), который следит за всем; у нас есть вещи, записанные во внутренней документации, поскольку, как мы уже говорили, сюжет часто бывает сложным, и даже я думаю: "Что, черт возьми, мы должны были здесь сделать?".
Таким образом, Wiki была дополнительным, а не единственным источником информации при создании Alan Wake 2.
Про геймплей он загуглить к сожалению не смог
А что не так с геймплеем ?))
ему не понравилось
его нет
Геймплей взять из последних Резиков которые очень ценится в народе так что не знаю что у тебя за претензии к геймплею
Крч сам поназабывал и запутался в том, чего наворотил
упарывался тяжёлыми наркотиками и на отходняках строчил свою графоманию.
Ты его видел? Всем бы упоротым (и даже не упоротым) в его возрасте выглядеть бы так же
В новом Алане Уейке они извратили до максимума сюжет, который в первой части балансировал. Меня больше поражает в этой игре не сюжет, а какая то тупая и скучная негритосина (изначально должна была быть белая женщина), которая якобы является аллегорией и родственником Одина и Тора из скандинавской мифологии. Начальница ФБК Эстевез (мексиканка по виду) называет своего мужа женским именем, а Сага очень пренебрежительно в обители разума высказывается об Алане ( а точнее о белых), что он очередной, подчеркиваю, ОЧЕРЕДНОЙ белокожий человек, который убил её дочь. Эта игра не про сюжет крепкий, который был написан вручную грамотными сценаристами, а очередной высер от нейросети, с западной повесткой и стереотипами. Где вы тут глубокий сюжет разглядели?! Топорная боевая система в этой игре тоже имеет место быть, боевых моментов не так много, однако это скучно сделано. А вот клише по части скримеров на прохождении всего сюжета вас не достали? Ну ладно раз рожа на экране появилась, но ладно два, но эти рожи постоянно появляются на экране до конца игры, что вызывает лишнюю нервозность. Скучные похождения после нескольких часов по локациям утомляют и ты забиваешь на поиск секретов и тд. Если для вас сюжет- какие то "глубокие " мысли персонажей, с запутанным текстом, не имеющие никакой логики со здравым смыслом и вы выдаёте это за какое то искусство, ну играйте на здоровье тогда. Не понимаю восторженных отзывов.
В игре идут явные намёки, что мистер Дор - её отец, а мать - Фрейя, которая является дочерью Тора.
Потому что у неё не муж, а жена.
Этот приступ расизма вызван тем, что она попала в Тёмную обитель, где транслируются негативные мысли.
Чёт ты вообще порвался с нихрена:
1. Эстевез НЕ начальница ФБК, а просто оперативник. И офигеть, она лесбиянка, ого, лесбиянки существуют, ШОК. Появляется ближе к концу игры и в короткой фразе, которая была в контексте, говорит, что у неё была жена, всё, игра испорчена.
2. Сага весь сюжет ко всем относится уважительно и никому не указывала ни на пол ни на цвет кожи, а то, что ты написал, было произнесено ей когда она
оказалась в тёмной обители и та пыталась заморочить ей голову, вытягивая всё самое худшее, что в ней может быть.
Так что претензия так же некорректна.
Единственная претензия, которую обоснованно можно предъявить Саге, то, что актриса лицом плохо отыгрывала(но хорошо отыгрывала голосом), что в итоге приводило к тому, что ей сложно сопереживать. Если бы она была белой, был бы тот же эффект.
Да? Интересно, если бы это в сторону чернокожих звучало, как бы общество это приняло? Им бы похрену было на детали. Факт есть? Есть. Эстевез говорит про мужа , называя ее женским именем. Да , со стороны мужа , она жена её. Две лесбиянки есть? Есть. Ну , а про скандинавскую мифологию и участие негров там, я вообще смеюсь. Это все равно, что остроухие эльфы- негры. Это только то, что я заметил после первого прохождения. Я думаю там ещё много чего наляпано.
Видимо,
комментарий про мистера Дора прошёл мимо вас.
В игре одна лесбиянка, а вы уже порвались. А вы знаете, что в реальности существуют лесбиянки? И это не мифология.
Sam Lake is the best HalturenMan
А самому пройти первую часть прям не судьба была ?
какая важная пустая новость:D
Это говорит лишь одно - разработчики сиквелов\приквелов, а точнее главные геймдизайнеры не играют в свои же игры или игры прародители (первые части и прочее). А затем еще и нахваливают то, чего не щупали.
Как сказала госпожа Хисрич - "Наплевать на первоисточник - мы снимаем своего Ведьмака" (не дословно)
судя по всему вики писали небинарные педерасты с отрезанными членами.
А что не так?
у меня всё отлично.
в игре бедные-угнетённые которых туда всунули "сильные полуженщины-полубесполые" из https://sweetbabyinc.com/ двигающие повесточку