При разработке Alan Wake 2 Remedy вышла за пределы установленного бюджета

Хотя Alan Wake 2 была одной из лучших игр 2024 года, хоррор официально не приносил прибыли до этого года, что удивительно. Похоже, что одной из причин, по которой игре потребовалось так много времени, чтобы окупить первоначальные затраты, было то, что Remedy превысила бюджет при разработке.

Об этом рассказал директор по коммуникациям Remedy Томас Пуха:

Мы занимаемся созданием видеоигр уже 30 лет. За это время в Remedy были действительно трудные времена, но каким-то образом нам всегда удавалось находить способ продолжать двигаться вперед.



Мы действительно превысили бюджет на Alan Wake 2, что не редкость в этой отрасли, когда вы всегда выходите за рамки, а разработка игр отличается от любой другой разработки программного обеспечения, поэтому всегда трудно сказать, сколько времени требуется, чтобы действительно отшлифовать идеи до отличной игры. Всегда сложно сопоставить творческие амбиции с реалистичными бюджетами и тем, сколько копий вы можете продать.



Мы всегда были осторожны с размерами наших бюджетов, масштабами наших игр и не нанимали слишком много людей слишком быстро. Такое ощущение, что многие люди в Remedy выполняют несколько ролей и задач.