При разработке Alan Wake 2 Remedy вышла за пределы установленного бюджета

Хотя Alan Wake 2 была одной из лучших игр 2024 года, хоррор официально не приносил прибыли до этого года, что удивительно. Похоже, что одной из причин, по которой игре потребовалось так много времени, чтобы окупить первоначальные затраты, было то, что Remedy превысила бюджет при разработке.
Об этом рассказал директор по коммуникациям Remedy Томас Пуха:
Мы занимаемся созданием видеоигр уже 30 лет. За это время в Remedy были действительно трудные времена, но каким-то образом нам всегда удавалось находить способ продолжать двигаться вперед.
Мы действительно превысили бюджет на Alan Wake 2, что не редкость в этой отрасли, когда вы всегда выходите за рамки, а разработка игр отличается от любой другой разработки программного обеспечения, поэтому всегда трудно сказать, сколько времени требуется, чтобы действительно отшлифовать идеи до отличной игры. Всегда сложно сопоставить творческие амбиции с реалистичными бюджетами и тем, сколько копий вы можете продать.
Мы всегда были осторожны с размерами наших бюджетов, масштабами наших игр и не нанимали слишком много людей слишком быстро. Такое ощущение, что многие люди в Remedy выполняют несколько ролей и задач.
Они не только за рамки бюджета вышли, но и за рамки разумного в плане требований к железу по отношению к получаемому качеству картинки Особенно забавно к требованию по наличию AVX2, которое в последствии обошли и игра работает и без него.
убрать у автомобиля одно колесо, он тоже сможет еще ехать, так что это не показатель.
Вопрос лишь в том насколько хорошо работает, да и процы с поддержкой авх 2 появились ещё 11 лет назад, какой геймер в здравом уме будет юзать более старый проц и плакаться на необходимую поддержку авх2??? Тру геймеры идут в ногу со временем и делают регулярные апгрейды железа
Хорошая аналогия, но в данном случае лучше подходит то, что тебе на стоковый авто впаривают тюнинговый обвес, когда стоковый тоже норм.
но почему вы всегда говорите про эти 11 лет? Разговор о том что не все игры юзают AVX2, но при этом запускаются и работают прекрасно. Но кто то решает сделать ТОЛЬКО поддержку AVX2. По твоим словам это получается тру разрабы?
Потому что сегодня не имеет смысла добавлять поддержку старых версий AVX. Какие-то студии запариваются, какие-то нет, но тех, кто не запаривается, осуждать глупо за то, что они не поддерживают устаревшие технологии.
а чё так всё за копейки сделанно?
Жалко, что весь бюджет потрачен в пустую. Игра в итоге оказалась очень красивой и приятной визуально, но так себе геймплейно и фиговой сюжетно с нулевой реиграбельностью... повторно проходить игру точно не захочется. Лучше бы они сделали Quantum Break 2 или нечто похожее. Я веду к тому, что боевики у Remedy получаются гораздо лучше, чем "ужастики", которым пытался быть Alan Wake 2. Ну не умеют они в ужасы и всё тут. Их стихия делать боевики. Точка.
Самое херовое в этой игре её наркоманский сюжет, вообще с сюжетом всей линейки Алан Вейк беда бедовая, такое придумать можно только под забористыми грибами. Контрол такая же шляпа. Ремеди закончилась на Квантум Бряке, там хоть реально было интересно и нетривиально. А Алан и Контрол просто дичайший бред наркомана в каматозе
ну у Control был свой шарм, а вот Alan Wake 1 -2 реально дичь, кроме локаций и графики ничего там нету. Quantum Break по истине лучшая их игра.
Первая часть то норм