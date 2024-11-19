Продажи Alan Wake 2 превысили 1,8 миллиона копий

Remedy Entertainment сообщила, что продажи Alan Wake 2 достигли отметки в 1,8 миллиона копий по всему миру, став самой быстро продаваемой игрой в истории компании.

Игра вышла 27 октября 2023 года на PlayStation 5, Xbox Series и PC (через Epic Games Store). Уже к февралю 2024 года было продано 1,3 миллиона копий. За первый месяц Alan Wake 2 продалась на 50% быстрее, чем Control за аналогичный период, и в три раза превзошла её показатели цифровых продаж за первые четыре месяца.