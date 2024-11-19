Продажи Alan Wake 2 превысили 1,8 миллиона копий

Remedy Entertainment сообщила, что продажи Alan Wake 2 достигли отметки в 1,8 миллиона копий по всему миру, став самой быстро продаваемой игрой в истории компании.
Игра вышла 27 октября 2023 года на PlayStation 5, Xbox Series и PC (через Epic Games Store). Уже к февралю 2024 года было продано 1,3 миллиона копий. За первый месяц Alan Wake 2 продалась на 50% быстрее, чем Control за аналогичный период, и в три раза превзошла её показатели цифровых продаж за первые четыре месяца.
Игру надо было назвать САГА и Мужик
Сага о Максе Пейне
Не ну если сравнивать AW и SH2, то AW такая душнячая что ппц. Реиграбельность просто нулевая.
Соглашусь,что после SH2...AW-такое себе.Хотя прошел обе игры.
А у сх2 есть что-ли реиграбельность? Я как вспомню эту душнину с битьем монстров палкой и с бесконечной беготней, аж плохо становится.
В АW нет собачей концовки
Я гей
Который везде, где видит девушку, пишет, что отлизал бы ей. По дружески?)
Сейчас это норма.
Он БИТРАНС.
Сейчас это норма
Хахахахах я не могу. Ну скооооолько еще копий продать нужно, чтобы это чудо наконец затраты на себя покрыло и в плюс пошло
бюджет ~70 лямов евро.
При цене ~30 евро за копию, им немного осталось.
Выпустят в стиме - быстро догонят цифру, в целом
Только есть одно но, epic games спонсировали игру, очень долго будет эксклюзивом Epic Games Store по крайне мере так писали.
Как для черножопой саги андерсон не плохо
Вот он, образец игры для нового поколения. Тупоголовый геймплей, примитивные пугалки, заимствования отовсюду, и, разумеется - повестка.
Мне жаль тех, кто считает это хорошей игрой.
Что то продажи так себе , низкие они . Надо было в Стиме выпускать
Это прогресс, надо выпускать в стиме!))
абсолютно унылая, без нормального сюжета игра. Как в нее вообще кому-то не скучно играть.
Выпустите в стиме будет как минимум 1800001, т.к. я куплю
я удивлен что эта душнина вообще продается
вон выше новость, что за день-два (когда там вышла) симулятор фермера уже 2млн продалась
Настолько быстро, что даже не окупилась.
Игра хорошая проходил на старте,жду русскую озвучку,чтоб разом с длс всеми перепройти.
так и не хватило силы пройти ее
а сколько шума то было, в итоге провал повесточно-неоптимизированный, хотя игра не так уж плоха
Тебе кто постоянно телефоны в психдиспансер приносит то?
как же подгорает у повестофилов)
Снял фоторежим как-то. Игра на уровне +/- резидента 4, то есть 7 из 10