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Alan Wake 2 27.10.2023
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
8.2 2 489 оценок

Продажи Alan Wake 2 превысили 1,8 миллиона копий

butcher69
Новости

Remedy Entertainment сообщила, что продажи Alan Wake 2 достигли отметки в 1,8 миллиона копий по всему миру, став самой быстро продаваемой игрой в истории компании.

Игра вышла 27 октября 2023 года на PlayStation 5, Xbox Series и PC (через Epic Games Store). Уже к февралю 2024 года было продано 1,3 миллиона копий. За первый месяц Alan Wake 2 продалась на 50% быстрее, чем Control за аналогичный период, и в три раза превзошла её показатели цифровых продаж за первые четыре месяца.

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29
Комментарии: 29
Ваш комментарий
ХYЛИGun

Игру надо было назвать САГА и Мужик

11
XOJIODHbIU

Сага о Максе Пейне

0
Great-heartedElio

Не ну если сравнивать AW и SH2, то AW такая душнячая что ппц. Реиграбельность просто нулевая.

7
Mik San

Соглашусь,что после SH2...AW-такое себе.Хотя прошел обе игры.

1
Dark1994

А у сх2 есть что-ли реиграбельность? Я как вспомню эту душнину с битьем монстров палкой и с бесконечной беготней, аж плохо становится.

0
shit again Dark1994

В АW нет собачей концовки

1
Lorenzo Lamas

Я гей

7
Medu3a

Который везде, где видит девушку, пишет, что отлизал бы ей. По дружески?)

0
MаnGo

Сейчас это норма.

-2
MаnGo Medu3a

Он БИТРАНС.

-1
ХYЛИGun MаnGo

Сейчас это норма

1
lDjazZy

Хахахахах я не могу. Ну скооооолько еще копий продать нужно, чтобы это чудо наконец затраты на себя покрыло и в плюс пошло

4
Anton Vasiljev

бюджет ~70 лямов евро.

При цене ~30 евро за копию, им немного осталось.

Выпустят в стиме - быстро догонят цифру, в целом

2
kotasha Anton Vasiljev

Только есть одно но, epic games спонсировали игру, очень долго будет эксклюзивом Epic Games Store по крайне мере так писали.

0
camrun

Как для черножопой саги андерсон не плохо

4
Ahnx

Вот он, образец игры для нового поколения. Тупоголовый геймплей, примитивные пугалки, заимствования отовсюду, и, разумеется - повестка.

Мне жаль тех, кто считает это хорошей игрой.

2
mikas92

Что то продажи так себе , низкие они . Надо было в Стиме выпускать

1
Уральский чекист

Это прогресс, надо выпускать в стиме!))

1
Саша Борцов

абсолютно унылая, без нормального сюжета игра. Как в нее вообще кому-то не скучно играть.

1
caliskan

Выпустите в стиме будет как минимум 1800001, т.к. я куплю

0
TX ZX

я удивлен что эта душнина вообще продается

0
JohnTornton

вон выше новость, что за день-два (когда там вышла) симулятор фермера уже 2млн продалась

0
KIBERMAX

Настолько быстро, что даже не окупилась.

-1
SteadyMorgathus

Игра хорошая проходил на старте,жду русскую озвучку,чтоб разом с длс всеми перепройти.

-1
FeminineEmir

так и не хватило силы пройти ее

-1
Темный-Властелин

а сколько шума то было, в итоге провал повесточно-неоптимизированный, хотя игра не так уж плоха

-4
Zodyak

Тебе кто постоянно телефоны в психдиспансер приносит то?

-1
Темный-Властелин Zodyak

как же подгорает у повестофилов)

2
XOJIODHbIU

Снял фоторежим как-то. Игра на уровне +/- резидента 4, то есть 7 из 10

-4