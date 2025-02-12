Продажи Alan Wake 2 превысили 2 млн копий: Remedy начала получать первые роялти

Финская студия Remedy Entertainment подвела итоги 2024 года в своем финансовом отчете, объявив о значительном успехе психологического хоррора Alan Wake 2.

В четвертом квартале выручка компании выросла на 13,1% по сравнению с прошлым годом, составив 11,7 млн евро. Игра достигла важного рубежа — более 2 миллионов проданных копий, что сделало ее прибыльной.

Alan Wake 2 не только окупила затраты на разработку и маркетинг, но и начала приносить роялти в конце квартала. Продажи поддержали DLC The Lake House и физическое издание игры. Несмотря на операционные убытки в размере -1,4 млн евро, улучшение финансовых показателей компании составило 11,4 млн евро по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.