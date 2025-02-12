Продажи Alan Wake 2 превысили 2 млн копий: Remedy начала получать первые роялти

Финская студия Remedy Entertainment подвела итоги 2024 года в своем финансовом отчете, объявив о значительном успехе психологического хоррора Alan Wake 2.
В четвертом квартале выручка компании выросла на 13,1% по сравнению с прошлым годом, составив 11,7 млн евро. Игра достигла важного рубежа — более 2 миллионов проданных копий, что сделало ее прибыльной.
Alan Wake 2 не только окупила затраты на разработку и маркетинг, но и начала приносить роялти в конце квартала. Продажи поддержали DLC The Lake House и физическое издание игры. Несмотря на операционные убытки в размере -1,4 млн евро, улучшение финансовых показателей компании составило 11,4 млн евро по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ещё бы в steam вышла уже давно бы окупилась а не через год но нет Товарищ Тим так не думает . Взял профинансировал тупо и всë а кто играть будет и где покупать это неважно вот только в EGS продаж нет если бы не консоли провал был бы полный ибо на ПК эксклюзив ларька и ужасная оптимизация и требования
Кто девушке платит тот ее и танцует
Эту игру оплатил EGS им смысла нет отпускать в другие сервисы на ПК к сожалению.
шото маловато 2 млн копий для такой игры. Хм
Для Ремеди это вполне нормально: они не стремятся делать игры для всех.
Для такой игры что-то многовато.
При отсутствии продажи в steam результат не такой уж и плохой.
На стиме свет клином не сошелся, просто игра провалилась и никому не нужна.
Долго они к этому шли.
Быстрее бы РУ озвучку и опять окунуться в этот шедевральный шедевр
Кто бы мог подумать, что вбухивать деньги в разработку сиквела проходняка из 2011 года будет плохой идеей? Ремейк Макса Пейна это последняя надежда для финских шарлатанов.
Первая часть вышла в 2010.
А не выпендривались бы своими супер-мега хитровыделанными текстурами которые выглядят ничем не лучше обычных зато жрут ресурсы компа как не в себя то уже продали бы раза в 3 больше так как ради одной игры бежать за новой видяхой нормальный человек не станет.
Люди ведь не только на ПК играют, но и на консолях.
Етить, там минималка - 2060. Если у "нормального" геймера в 2024-25 году видяха хуже.... ну хз. Индустрия не должна равняться на бичей.
Сейчас (всегда) бы верить "минимальным системным требованиям".
ну я чисто по минималке прошёл и полёт нормальный.
Или ты имеешь в виду, что и на менее мощном может летать?
Помойка для нитакусиков. Удивительно, что так много купили этого мусора.
Доиграешься...
Не вкурил в чем эта игра хороша, ни графики, ни геймплея хорошего, и играть за бабу-негра. Снес через полчаса. Благо брал пиратку.
Ты просто не понял смысла. Смысл в хождении из пункта А в пункт Б и типа ну ты детектив. Аутистам такое нравится ибо их мозг не осознает причинно следственной связи. Единственное что они хвалят в этой игре это как обычно кинцо с живыми актерами ибо до этой игры такого не было никогда. Представь себе. Это первая игра в человечестве)) но в игры 90-2000 годов построенных полностью на FMV роликах они играть не хотят. Это же западло.
ты такой нитакусик уау
Графика там как раз есть.
Так живые актёры у них были ещё в Квантум Брейке.
Графин есть, и на этом увсе
помойка а не игра моя 1660 супер не тянет даже на средних в 60 фпс оптимизация дерьмо так ещё играем за бабу негра. Не советую
Так это же старая видеокарта вроде как. Почему должна тянуть? Я на 3060 проходил, ноутбучная версия - высокие настройки графики, полёт нормальный.
Так 1660 я не заявлена была изначально в минимальных требованиях.
каво я смотрел тесты 3060 не тянет ни старфилд ни алан вейк только если на низких
Полностью бл*дь согласен моя 8600GT вообще не запускает эту негротётку, беспредел какой-то от финских шарлатанов
ноутбучная 2060 нормально тащит даже. Но бро рофлит)