Продажи Alan Wake 2 превысили 3 миллиона копий

Финская студия Remedy Entertainment опубликовала свежий финансовый отчет, в котором раскрыла актуальные данные о тираже своего психологического триллера Alan Wake 2.

Релиз игры состоялся в конце 2023 года. Несмотря на восторженные отзывы критиков, хоррору было тяжело соревноваться за лидерство с главным гигантом того года — Baldur's Gate III. Тем не менее разработчики изначально делали ставку на долгосрочные продажи. Стратегия полностью себя оправдала: игра не только полностью окупила производство, но и начала приносить студии чистую прибыль.

Согласно новому отчету, во втором квартале этого года Alan Wake 2 преодолел важный рубеж в 3 миллиона проданных копий. В Remedy также отметили, что более ранние игры серии продолжают продаваться в стабильном для старых релизов темпе.

Сейчас Alan Wake 2 расходится в среднем по миллиону копий в год. У проекта отличные перспективы на будущее — аналитики ожидают новый всплеск интереса уже в этом сентябре, когда на волне релиза Control Resonant к Alan Wake 2 придет новая волна игроков.