Продажи Alan Wake 2 превысили 3 миллиона копий

Финская студия Remedy Entertainment опубликовала свежий финансовый отчет, в котором раскрыла актуальные данные о тираже своего психологического триллера Alan Wake 2.
Релиз игры состоялся в конце 2023 года. Несмотря на восторженные отзывы критиков, хоррору было тяжело соревноваться за лидерство с главным гигантом того года — Baldur's Gate III. Тем не менее разработчики изначально делали ставку на долгосрочные продажи. Стратегия полностью себя оправдала: игра не только полностью окупила производство, но и начала приносить студии чистую прибыль.
Согласно новому отчету, во втором квартале этого года Alan Wake 2 преодолел важный рубеж в 3 миллиона проданных копий. В Remedy также отметили, что более ранние игры серии продолжают продаваться в стабильном для старых релизов темпе.
Сейчас Alan Wake 2 расходится в среднем по миллиону копий в год. У проекта отличные перспективы на будущее — аналитики ожидают новый всплеск интереса уже в этом сентябре, когда на волне релиза Control Resonant к Alan Wake 2 придет новая волна игроков.
мусор галимый
Заслуженно, игра у них вышла отличной
Если бы еще и в Steam выпустили, то продаж еще больше было бы.
игра снотворное, играешь и засыпаешь
Может если бы фины релизнули игру в стим, то как минимум накинули бы себе еще пару миллионов копий. Ну пускай обмазываются помощью Epic Games от которого по итогу 0 выхлопа